Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes Üniversitesi Kütüphanesi Yenileniyor

23.03.2026 13:53  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yenileme çalışmaları devam eden Kadir Has Merkezi Kütüphane binasında incelemelerde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile birlikte kütüphane binasını ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Altun, ziyaretinde kütüphane binasındaki yenilenme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Binada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, kütüphanenin mayıs ayı gibi hizmete açılacağını söyledi. Öğrencilere daha refah bir çalışma alanı sunmak için yenileme çalışması yaptıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, "Kütüphanemiz akıllı, dijital, ağırlıklı, bireysel çalışmaların bazı salonlarda da grup olarak öğrencilerimizin çalışmalarına imkan sunacak" dedi.

Açılışı gerçekleştirildiğinde 24 saat hizmet veren bir kütüphane binası olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, "Yapım süreçlerinde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:42:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.