Erciyes Üniversitesi Kütüphanesi Yenileniyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yenileme çalışmaları devam eden Kadir Has Merkezi Kütüphane binasında incelemelerde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile birlikte kütüphane binasını ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Altun, ziyaretinde kütüphane binasındaki yenilenme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Binada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, kütüphanenin mayıs ayı gibi hizmete açılacağını söyledi. Öğrencilere daha refah bir çalışma alanı sunmak için yenileme çalışması yaptıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, "Kütüphanemiz akıllı, dijital, ağırlıklı, bireysel çalışmaların bazı salonlarda da grup olarak öğrencilerimizin çalışmalarına imkan sunacak" dedi.

Açılışı gerçekleştirildiğinde 24 saat hizmet veren bir kütüphane binası olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, "Yapım süreçlerinde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ