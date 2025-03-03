Rektör Sözbir İftar Sofrasında

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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ramazan ayı münasebetiyle öğrencilerle bir araya gelerek iftar sofralarına konuk oldu.

Düzce Üniversitesi Yemekhanesi karavanayı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle sohbet ederek birlikte iftar açtı. Genel Sekreter Nihat Yıldız ile idari birim yöneticileri de öğrencilerin iftar yemeklerine eşlik etti.

Öğrencilerin Ramazan ayını tebrik eden Rektör Nedim Sözbir; bu mübarek ayın hayırlı ve bereketli olmasını, Düzce Üniversitesi'ndeki huzuru artırmasını, mensuplar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni ederek Düzce Üniversitesi öğrencilerine eğitim hayatlarında başarılar diledi. - DÜZCE