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Rektör Tabakoğlu: "Dünya çapında iki büyük ustayı üniversitemizde ağırladık" - Son Dakika

Rektör Tabakoğlu: "Dünya çapında iki büyük ustayı üniversitemizde ağırladık"

16.12.2021 13:05
Rektör Tabakoğlu: "Dünya çapında iki büyük ustayı üniversitemizde ağırladık"

Dünyaca ünlü koro şefleri Doç. Ahter Destan ve Dr. Nikolay Merdzhanov, Trakya Üniversitesinde "Ses-Nefes Kullanımı Semineri" gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü koro şefleri Doç. Ahter Destan ve Dr. Nikolay Merdzhanov, Trakya Üniversitesinde "Ses-Nefes Kullanımı Semineri" gerçekleştirdi. Devlet Konservatuvarının düzenlediği seminer sonrasında şefler, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Uzman Müzikolog Ersin Antep'in yönettiği "Ses-Nefes Kullanımı" başlıklı seminerin ardından, uluslararası alanda büyük bir üne sahip koro şefleri Doç. Ahter Destan ve Dr. Nikolay Merdzhanov, Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer eşliğinde Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na konuk oldu. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat ve Gösteri Merkezi'nde katıldıkları seminer sonrası yaptıkları ziyarette Koro Şefleri Doç. Ahter Destan ve Dr. Nikolay Merdzhanov, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile ses ve nefes konusunda bilgi alışverişinde bulundu, üniversiteye dair tespitlerini aktardı.

Devlet Konservatuvarı yanında Trakya Üniversitesinin diğer birimlerinden de yoğun katılımın olduğu etkinlik için misafir şeflere teşekkür eden Rektör Tabakoğlu, seminerin daha geniş kapsamlı şekilde yapılması yönünde değerlendirmede bulundu.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer seminere dair yaptığı değerlendirmede, "Dünya çapında iki büyük ustayı üniversitemizde ağırladık. Değerli ustalarımızı merakla dinledik, gerçekten de bilgi ve tecrübelerinden yararlandık, öğretim tekniklerimiz içine ses ve nefese dair yeni eğitim pratikleri katma yolunda notlarımızı aldık. Engin bilgilerinden özellikle öğrencilerimizin yoğun bir ilgiyle faydalanmasını şahitlik ettik. Beethoven Sempozyumu'nda ayrıca hayran olduğumuz ve gerçekleştirdiği konserlerle dev bir isim olan Ahter Hocamızı, bizden çok dünyada büyük bir üne sahip bulunan Nikolay Hocamızı misafir etmek bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Kendilerine şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Rektör Tabakoğlu: Dünya çapında iki büyük ustayı üniversitemizde ağırladık

Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Destan, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Tabakoğlu: 'Dünya çapında iki büyük ustayı üniversitemizde ağırladık' - Son Dakika


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