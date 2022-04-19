Rektörler bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Rektörler bir araya geldi

19.04.2022 17:50
Rektörler bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile bir araya geldi. Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birliği alan ve imkanlarının konuşulduğu görüşmeye, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir de katıldı. - KİLİS

Rektörler bir araya geldi
Rektörler bir araya geldi
Rektörler bir araya geldi

YORUMLAR
500
Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu TOKİ Akıncılar'da 276 konut inşa edecek TOKİ Akıncılar'da 276 konut inşa edecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Teknoloji Üniversitesi, Mustafa Doğan, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektörler bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:38 Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili tutuklanan çoban serbest bırakıldı!
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:58:27. #1.12#
SON DAKİKA: Rektörler bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement