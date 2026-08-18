Reşat Yüzen: Turistlere İslam'ı Tanıtıyor - Son Dakika
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Reşat Yüzen: Turistlere İslam'ı Tanıtıyor

Reşat Yüzen: Turistlere İslam\'ı Tanıtıyor
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Kızıl Vadi'de 30 yıldır turistlere dini broşürler dağıtan Reşat Yüzen, İslam'ı tanıtıyor.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesindeki önemli destinasyonlardan Kızıl Vadi'de bulunan bahçesinde 30 yıldır turistlere Kur'an-ı Kerim meali ve dini bilgiler içeren broşürler dağıtan 70 yaşındaki Reşat Yüzen, 2 metrekarelik kütüphanesinde 15 farklı dilde eser bulunduruyor.

Kızıl Vadi'de yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistlerle sohbet eden Yüzen, kütüphanesinde bulunan kitap ve broşürleri ücretsiz olarak turistlere hediye ediyor. Yüzen, amacının farklı ülkelerden gelen insanların İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i tanımalarına vesile olmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır bu hizmeti sürdürdüğünü belirten Yüzen, "Buradaki gayem, bütün dünyanın İslam'ı tanıması. Kur'an'ın ne kadar güzel bir kitap olduğunu ve insanlara gönüllerine hitap edecek güzel bilgiler vermesini istiyorum. Yaklaşık 30 senedir burada hizmet ediyoruz. Kitapları müftülükten alıyoruz, bazılarını İstanbul'daki yayınevlerinden sipariş veriyoruz, hayırseverler de gönderiyor. Burada yaklaşık 15 farklı dilde kitap var" dedi.

"Gelen turistleri boş çevirmiyoruz"

Kızıl Vadi'ye gelen turistleri elleri boş göndermediğini ifade eden Yüzen, "Gelen turistleri boş çevirmiyoruz. Kitaplarımızı para karşılığında vermiyoruz, hediye ediyoruz. İçerisinde tamamen aklıselim, güzel ve insanlara faydalı bilgiler var. İnsanların bu kitapları okuyarak İslam'ı tanımalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yüzen, yıllar içerisinde kendisini en çok etkileyen olaylardan birinin ise Amerikalı bir turistin kendisini arayarak İslam dininden etkilendiğini söylemesi olduğunu anlattı.

Amerikalı turistin telefonuyla gelen mutluluk

Geçtiğimiz yıl yaşadığı olayı anlatan Yüzen, "Bir gün cuma namazına gitmiştim. Akşam evdeyken telefon geldi. Arayan kişi, 'Reşat Kafe'nin sahibi sen misin?' diye sordu. 'Evet, hayrola' dedim. Bana, 'Ben oradan bir kitap aldım. Kitap beni çok etkiledi. Müslüman olmayı düşünüyorum' dedi. Çok sevindim" ifadelerini kullandı.

Amerikalı turistin daha sonra kendisine, Müslüman olması halinde geçmişte işlediği günahlarının ne olacağını sorduğunu belirten Yüzen, "Ona, İslam'a giren bir kişinin Allah'ın ikramıyla geçmiş günahlarının affedileceğini anlattım. Bu sözlerden sonra çok sevindi. Ben de çok güzel bir haber aldığım için mutlu oldum" dedi.

Yaklaşık 15 gün sonra aynı turisti telefonla aradığını belirten Yüzen, "Kendisini aradım ve Müslüman olup olmadığını sordum. Bana Müslüman olduğunu söyledi. Çok sevindim. 30 yıldır burada yaptığımız hizmetin böyle güzel bir sonuca vesile olması beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Yüzen, küçük kütüphanesinde farklı dillerdeki dini yayınları turistlerle buluşturmaya ve onları İslam dini hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Reşat Yüzen: Turistlere İslam'ı Tanıtıyor - Son Dakika

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