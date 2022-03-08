Resim sanatını, Kadınlar Günü için sergiledi - Son Dakika
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Resim sanatını, Kadınlar Günü için sergiledi

08.03.2022 17:55

- Resim sanatını, Kadınlar Günü için sergiledi Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Lale Ürer Cantürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Mimoza Sergisi' açtı.

- Resim sanatını, Kadınlar Günü için sergiledi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Lale Ürer Cantürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Mimoza Sergisi' açtı.

İlçenin Burunucu Mahallesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak sergi açan Lale Ürer Cantürk, sergide 60 adet sanatsal çalışmalarını ziyaretçileriyle paylaştı. Ünye Sanat ve Kültür Derneği'nin desteği ile açılan sergide 'kadınların gözüyle dünya', 'kadınların yaşamları' gibi sanatsal çalışmaların yer aldı.

Ünye Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İsmet Küçükoğlu sergi açılışında yaptığı konuşmada, " Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Sanatsız bir hayat damarlarından biri kopmuş demektir' dediği gibi sanatsız kalan insanlarımızın hayat damarları kesilmiş gibidir. Tabi, 1970 ve 1980'li yıllarda Ünye'miz sanat adına çok ileriye gitmişti. İnşallah yetkililerimizin de desteğiyle Ünye Kültür Sarayı bir an önce bitirilir ve faaliyete geçerse bizler de farklı noktalarda açacağımız sergilerimizi kültür merkezlerimizde yapmış oluruz" dedi.

Güçlü kadınları anlatan sergisini açtığını söyleyen Ressam Lale Ürer Cantürk ise, "Bugün burada kadınlarımıza özel onları anlatan bir fotoğraf sergisi yapalım istedik, bu benim ikinci sergimdir. İlkini eczanemin açılışının 20'nci yılında düzenlemiştim. Bugün de burada bu sergimin organizasyonunu gerçekleştirdim. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Sergimizin adını ise 'Mimoza Sergisi' yaptım. Çünkü mimoza, güçlü kadınlar demektir. Hepimiz birer güçlü kadınız ve biz olmasak dünya olmazdı" diye konuştu.

Resim sanatını, Kadınlar Günü için sergiledi
Resim sanatını, Kadınlar Günü için sergiledi
Resim sanatını, Kadınlar Günü için sergiledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Resim sanatını, Kadınlar Günü için sergiledi - Son Dakika


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