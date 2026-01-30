Reşit Kibar Davasının 4. Duruşması Artvin'de Başladı: Reşit İçin Adalet Demeye, Reşit İçin Adalet Aramaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Reşit Kibar Davasının 4. Duruşması Artvin'de Başladı: Reşit İçin Adalet Demeye, Reşit İçin Adalet Aramaya Devam Edeceğiz

30.01.2026 10:46  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de, Cankurtaran mevkisinde öldürülen Reşit Kibar'a ilişkin davanın dördüncü duruşması Artvin Adliyesi'nde yapıldı. Avukatı Haktan Özkan, adalet mücadelesine devam edeceklerini söyledi. Duruşmaya birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de, Cankurtaran mevkisinde öldürülen Reşit Kibar'a ilişkin davanın 4. duruşması Artvin Adliyesi'nde başladı. Duruşma öncesi konuşan Avukat Haktan Özkan "Reşit Kibar için adalet demeye, Reşit Kibar için adalet aramaya devam edeceğiz." dedi

Artvin'de, Cankurtaran mevkisinde öldürülen Reşit Kibar'a ilişkin davanın 4. duruşması Artvin Adliyesi'nde görülüyor. Reşit Kibar davasının 4. duruşmasına, Reşit Kibar'ın ailesinin yanı sıra Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Asiye Akın Ergül, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, EMEP ve Sol Parti temsilcileri ile Yeşil Artvin Derneği, Cankurtaran Savunması, Halkevleri ve Karıncalar Karadeniz Bölge Temsilcileri katıldı. Yakın zamanda öldürülen gazeteci Hakan Tosun'un ablasının da katıldığı duruşmayı, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda çevre örgütü temsilcisi ile Artvinli vatandaşlar izledi.

"Susmuyoruz, korkmuyoruz ve hep birlikte bu mücadelelerin peşinde olacağız"

Adliye önünde Karıncalar gurubu adına konuşan Aslı Kahraman Eren, "İstanbul'dan yollara düşen bir otobüs yaşam savunucusu farklı illerden İstanbul'da toplanıp farklı kurumlar, farklı STK'lar, farklı etnik kimliklerle bir araya gelerek hem sevgili Hakan Tosun'un mücadelesini Reşit Kibar'ın duruşmasına getirmek adına hem de sevgili Reşit'in ailesiyle ve dostlarıyla dayanışmak adına buradayız. Bizler şunu biliyoruz ki sevgili yoldaşımız gazeteci Hakan Tosun'u da Reşit'i de doğayı da katledenler aynı. Ama susmuyoruz, korkmuyoruz ve hep birlikte bu mücadelelerin peşinde olacağız. Bizler bu güzel insanların vermiş olduğu onurlu mücadelelerinde arkalarında duracağız, ailelerinde her zaman yanlarında olacağız. Sevgili Hakan Tosun'un ablası Hakan'ın mücadelesini Artvin Adliyesi'nin önüne taşıdı. Ona ayrıca çok çok teşekkür ederiz." dedi.

"Reşit Kibar için adalet mücadelemizde omuz omuza, yan yana durmaya devam ediyoruz"

Reşit kibarın Avukatı Haktan Özkan duruşma öncesi şunları kaydetti:

"Bugün bizi yine yalnız bırakmadınız. Reşit Kibar için adalet mücadelemizde omuz omuza yan yana durmaya devam ediyoruz. Bu celse, dördüncü celse, daha önce dosyada tanıklar dinlenmişti. Çok önemli ve ciddi beyanlarda bulunmuşlardı. Bir önceki celse, dosyada tanık olarak dinlenen komutan vekilinin sıkça işaret ettiği Borçka Jandarma Karakolu Komutanı bugün bu dosyada tanık olarak dinlenecek. Dayanışmaya gelen tüm arkadaşlarımızı yukarı davet ediyoruz. Reşit Kibar için adalet demeye, Reşit Kibar için adalet aramaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Artvin, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Reşit Kibar Davasının 4. Duruşması Artvin'de Başladı: Reşit İçin Adalet Demeye, Reşit İçin Adalet Aramaya Devam Edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:31:52. #7.11#
SON DAKİKA: Reşit Kibar Davasının 4. Duruşması Artvin'de Başladı: Reşit İçin Adalet Demeye, Reşit İçin Adalet Aramaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.