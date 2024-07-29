Restoranın çatısından düşen yavru kediler annelerine kavuşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Restoranın çatısından düşen yavru kediler annelerine kavuşturuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranın çatısından boru içine düşen 2 yavru kedi, çalışanlar tarafından kurtarılarak annelerine teslim edildi. Olay, restoran çalışanları ve müşterilerin duydukları kedi seslerine dikkat etmeleriyle başladı. Çalışanlar, kedilerin çatıdan boruya düştüğünü fark ederek hemen harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucunda kediler sağ salim çıkarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Restoran sahipleri, kedileri kısa bir süre besledikten sonra annelerinin yanına bıraktı. Restoranın mutfak şefi ise hayvanlara yardım etmenin insani bir davranış olduğunu vurguladı.

29.07.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoranın çatısından boru içine düşen 2 yavru kedi, çalışanlar tarafından kurtarılarak annelerine kavuşturuldu. Bu anlar saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Restoran çalışanları ve müşteriler bir süredir duydukları kedi seslerine dikkat kesildi. Sesin geldiği yönü takip eden restoran çalışanları, 2 yavru kedinin çatıdan boru içine düştüğünü fark etti. Hemen harekete geçen çalışanlar, kedileri kurtarma operasyonuna başladı. Bir süre devam eden uğraşlar neticesinde kediler bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan herhangi bir zarar görmediği belirtildi. Restoran sahipleri, kediyi kısa bir süre besledikten sonra annelerinin yanına bıraktı.

"Annelerine kavuşturduk"

Restoranın mutfak şefi Yunus Avcıoğlu, "Çatıda yaşayan kedi doğum yaptı. Doğumundan birkaç hafta sonra yavruları demir boşluğa düşmüş. Sesleri duymaya başladık, bir sıkıntı olduğunu düşündük ve bu sesin geldiği yönü aramaya başladık. Sonunda sesin kanal borusundan geldiğini gördük. Ondan sonra müdahale etmeye karar verdik. Bölge müdürümüze bilgi verdik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Hep birlikte büyük bir çabayla yavru kedileri kurtardık, annelerine kavuşturduk. Bu hepimizin yapması gereken bir insani davranış olarak düşünüyorum. Hayvanlarda tıpkı insanlar gibi bir can taşıdığı için herkesin bu yolda mücadele göstermesini bekliyorum. Kediler çatıda yaşıyor, annesi sürekli orada, sürekli doğum yapıyor. Bazıları yaşıyor, büyüyor bazıları da gidiyor. İmkanı olan herkes sahiplenebilir" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Kocaeli, kedi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Restoranın çatısından düşen yavru kediler annelerine kavuşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 12:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: Restoranın çatısından düşen yavru kediler annelerine kavuşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement