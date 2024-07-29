Restoranın çatısından düşen yavru kediler annelerine kavuşturuldu

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoranın çatısından boru içine düşen 2 yavru kedi, çalışanlar tarafından kurtarılarak annelerine kavuşturuldu. Bu anlar saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Restoran çalışanları ve müşteriler bir süredir duydukları kedi seslerine dikkat kesildi. Sesin geldiği yönü takip eden restoran çalışanları, 2 yavru kedinin çatıdan boru içine düştüğünü fark etti. Hemen harekete geçen çalışanlar, kedileri kurtarma operasyonuna başladı. Bir süre devam eden uğraşlar neticesinde kediler bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan herhangi bir zarar görmediği belirtildi. Restoran sahipleri, kediyi kısa bir süre besledikten sonra annelerinin yanına bıraktı.

"Annelerine kavuşturduk"

Restoranın mutfak şefi Yunus Avcıoğlu, "Çatıda yaşayan kedi doğum yaptı. Doğumundan birkaç hafta sonra yavruları demir boşluğa düşmüş. Sesleri duymaya başladık, bir sıkıntı olduğunu düşündük ve bu sesin geldiği yönü aramaya başladık. Sonunda sesin kanal borusundan geldiğini gördük. Ondan sonra müdahale etmeye karar verdik. Bölge müdürümüze bilgi verdik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Hep birlikte büyük bir çabayla yavru kedileri kurtardık, annelerine kavuşturduk. Bu hepimizin yapması gereken bir insani davranış olarak düşünüyorum. Hayvanlarda tıpkı insanlar gibi bir can taşıdığı için herkesin bu yolda mücadele göstermesini bekliyorum. Kediler çatıda yaşıyor, annesi sürekli orada, sürekli doğum yapıyor. Bazıları yaşıyor, büyüyor bazıları da gidiyor. İmkanı olan herkes sahiplenebilir" diye konuştu. - KOCAELİ