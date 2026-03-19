Reyhanlı'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, birçok mahallede su baskınlarına neden oldu.

Öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddeti yağış ilçede vatandaşları zor durumda bıraktı. Özellikle Yeni Mahalle, Adabucak Mahallesi, Bağlar Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliye çalışmalarına başlarken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla birikintileri boşaltmaya çalıştı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

