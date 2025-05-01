Rize'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rize'de düzenlenen yürüyüşle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkulu bir şekilde kutlandı. Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Yaşar Karahan, "İçinde bulunduğumuz düzenin bize vaat ettiği daha fazla yoksulluk, daha fazla sefalet daha fazla baskıdır. Pazar meydanında bir kez daha sesleniyoruz, çünkü geçinemiyoruz, artık yeter diyoruz" açıklamasında bulundu.

Rize'de emekçiler, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla, Pazar ilçe stadyumunun önünde toplanarak Demokrasi Meydanı'na yürüdü. CHP, SOL Parti, KESK'e bağlı sendikalar, Birleşik kamu iş'e bağlı sendikaların yanı sıra, Tüm Emekliler sendikası, Halkevleri, İnan Hakları Derneği (İHD) Rize Temsilciliği, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Çay üreticileri ve Çaykur işçilerinin katıldığı kutlamada konuşan Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Yaşar Karahan, "İçinde bulunduğumuz düzenin bize vaat ettiği daha fazla yoksulluk, daha fazla sefalet daha fazla baskıdır. Pazar meydanında bir kez daha sesleniyoruz, çünkü geçinemiyoruz, artık yeter diyoruz. Şimdi hep beraber alanlardayız mücadeleyi dayanışmayı büyütmek için alanlardayız, bu alanları daha da büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Aldığımız ücretlerle insanların insan gibi yaşayacağına acaba kaçımız inanıyoruz? İnanmıyoruz çünkü bizler yaşıyoruz" dedi

"Artık yarattığınız korku ikliminden korkmuyoruz, birleşik mücadele etmek için yola çıktık siz artık bizden korkun"

Sol Parti Pazar İlçe Başkanı Okan Talatar, "Bu zalim iktidarın zorbalığına asla teslim olmayacağız, çünkü unutulmasın ki bizler bu topraklardan daha önce mücadele etmiş yıldızlara uğurladığımız devrimci geleneğinin devamcılarıyız. Artık yarattığınız korku ikliminden korkmuyoruz. Sizlerden artık korkmuyoruz. Çünkü biz artık birleşmek, birleşik yaşamak, birleşik mücadele etmek için yola çıktık. Biz artık birleşe birleşe yaşam alanlarını geri almaya, birleşe birleşe sokakları, meydanları geri almaya başladık. Siz korkacaksınız artık korku sırası sizde. Ey muktedir olanlar hanları, hamurları olanlar, siyasallaşmış yargı, Silivri temsilci olanlar, TOMA'ları biber gazları ters kelepçeleri olanlar, dinleyin bizi sizin bu zalimlikleriniz varsa bizim de Saraçhane ruhumuz var, bizim de barikatları yıkan üniversitelilerimiz var, bizim de Marmara Boğaziçi üniversitelilerimiz var, ÖTDÜ'lülerimiz var. Birde geleceğimiz, onurumuz gururumuz Rizeli gençleri var, Rizeli pazarlı gençlerimiz var Devrimciler var bu ülkede devrimciler var, selam olsun" ifadesini kullandı.

"Silivri'nin kara zindanlarına sızan güneş Türkiye'nin bütün karanlıklarını aydınlatacaktır"

CHP Pazar ilçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, "Ben sadece bir selam vermek için buradayım ve diyorum ki; 19 Mayıs 1919 da Samsun'dan Türkiye'ye doğan güneş bilinsin ki size Silivri'nin kara zindanlarında demir parmaklıklarına sızan, süzülen güneş Türkiye'nin bütün karanlıklarını aydınlatacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Fındıklı ilçesindedeki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları da sabah saat 11,30'da başladı. Tahiroğlu köprüsünde toplanan kalabalık buradan hayati Aykut parkına yürüyüşe geçti. Ellerinde, "Çayda sömürüye son", "Çay 35 TL olmalı", "şiddetin bahanesi olamaz", "tek adam düzenine hayır", "Öfkeni diri başını dik tut", "Emeğine çayına onuruna sahip çık", yazılı dövizlerle yürüyen kalabalık yürüyüş boyunca, "Ya hep beraber ya hiç birimiz", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "hak hukuk adalet", sloganları attı.

Fındıklı'da düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşüne Fındıklı belediyesi çalışanları, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, işçi sendikaları, siyasi partiler, meslek odaları, kadın örgütleri, eğitim sendikaları, gençlik grupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş Hayati Aykut parkında tulum eşliğinde oynanan horon ve halaylarla sona erdi.