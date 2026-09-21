Rize'de 25 haftadır süren Filistin boykotunda arbede çıktı, eylemciler şikayetçi oldu - Son Dakika
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Rize'de 25 haftadır süren Filistin boykotunda arbede çıktı, eylemciler şikayetçi oldu

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Rize\'de 25 haftadır süren Filistin boykotunda arbede çıktı, eylemciler şikayetçi oldu
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Rize'de Filistin'e destek için 25 haftadır süren boykotta AVM önünde iki grup arasında arbede çıktı. Eylemciler 20-25 kişilik grubun saldırısı ve iki kişinin zorla araca bindirilmesi iddiasıyla şikayetçi oldu; karşı taraf sözlü sataşma suçlaması yöneltti, soruşturma sürüyor.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE)  - Rize'de Filistin'e destek amacıyla yaklaşık 25 haftadır sürdürülen boykot eyleminde arbede çıktı. Çarşı AVM önünde boykot nöbeti tutan bir grup ile AVM'de bulunan başka bir grup arasında başlayan tartışma, gece saatlerinde kavgaya dönüştü. Tarafların birbirleri hakkında karşılıklı iddialarda bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Filistin'e destek amacıyla eylem yapan "Rize Direniş Grubu" üyeleri ile AVM'de bulunan bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede çıktı.

Eylemciler, yaklaşık 20-25 kişilik bir grubun kendilerine saldırdığını ve gruptan iki kişinin zorla bir araca bindirilerek götürülmeye çalışıldığını öne sürdü. Eylemciler olayın ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.

Diğer taraf ise eylem yapan grubun iş yerlerine gelen müşterilere sözlü sataşmalarda bulunduğunu ve tartışmanın bu nedenle başladığını iddia etti.

Arbedeyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

AYNI NOKTADA DAHA ÖNCE DE GERİLİM YAŞANMIŞTI

Rize'de Filistin'e destek eylemleri sırasında yaşanan gerilim daha önce de gündeme gelmişti. Ekim 2024'te bir yemek markasının şubesinin açılışı sırasında Filistin'e destek amacıyla protesto düzenleyen Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi ve performans sanatçısı Dr. Kemal Sağlam, saldırıya uğradığını öne sürmüştü.

Sağlam, protestonun ardından bazı kişiler tarafından takip edilerek darbedildiğini belirtmiş, hastanede tedavi altına alınmıştı. Sağlam'ın burnunda kırık ve kulak zarında hasar meydana geldiği belirtilmiş, Artvin Çoruh Üniversitesi de olayın ardından saldırıyı kınamıştı.

Kaynak: ANKA
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