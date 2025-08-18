Rize'de Ballı Börek Fırtınası - Son Dakika
Rize'de Ballı Börek Fırtınası

Rize\'de Ballı Börek Fırtınası
18.08.2025 12:25
Rize'deki bir işletme, Anzer, Deli ve Kestane ballı börekleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Rize'deki işletme böreğe kattığı balını çeşitlendirince ortaya Anzer Ballı, Deli Ballı, Kestane Ballı ve çiçek ballı börekler çıktı.

Daha önce çiçek balı ile börek servisi yapılan işletmede işletme sahibi tezgahını biraz daha renklendirmek istedi. Rize'nin dünyaca ünlü Anzer Balı, Kestane balı, Deli bal ve çiçek balını börekle tanıştıran işletmeci damaklarda yeni bir tat oluşmasını sağladı. Şimdi ise işletmenin müşterileri için hazırladığı ballı börekler Rizeliler ve yabacı turistler tarafından oldukça ilgi çekiyor. Anzer Ballı börek porsiyonu bin 250 TL'den satılırken, Kestane Ballı börek ve Deli Ballı börek 750 TL, Çiçek Ballı börek ise porsiyonu 500 TL'den alıcı buluyor.

Ballı böreklerin turistlerin dikkatini çektiğini ifade eden işletme sahibi Faruk Aloğlu "Dışarıdan gelen misafirlerimiz turistler devamlı soruyor 'yöresel neyiniz var'. Biz Rizeliyiz. Bizim yöresel olarak bir tek çayımız var. Onun yanında da ballarımız var. Dedik ballarımızı neden sunmayalım. İşte balları koyduk. Anzer balı, çiçek balı, kestane balımız var, buna halk dilinde deli bal derler yani komar balımız var. Bunları koyduk ve sunuyoruz şu anda müşterilerimize. Çok güzel talep var. Çoğunlukla dışarıdan gelenlerden talep var yani turistlerden. Arap ülkelerinden gelenler daha çok tüketiyor. Örneğin Anzer ballı istiyor. Fiyatı çok yüksek olduğu halde yine diyor ki Anzer balı var. Gerçekten tadan herkes çok güzel olduğunu söylüyor, şimdiye kadar olumsuz bir dönüş almadık" dedi.

Bir diğer işletme ortağı Hülya Aloğlu ise ballı böreğin aslında var olduğunu kendilerinin buna farklı bir soluk katmak istediklerini ifade ederek "Biz eşimle birlikte 4 yıl önce bir yola çıktık. Başarabilir miyiz dedik ve inandık kendimize, başardık. Aslında bu ballı börek uygulaması Rize'de var. Biz sadece farklı bir soluk getirmek istedik Rize'mize. Bunu çeşitlendirdik eşimin de söylediği gibi deli bal, Anzer balı, çiçek balı, kestane ballarıyla renklendirdik. Müşterilerimiz çok sevdi yoğun bir talep var" şeklinde konuştu.

İlk defa böyle bir lezzetle karşılaştığını dile getiren Ali İhsan Demir "Ballı börek tattık gerçekten de herkese tavsiye ederim enfes. İlk defa böyle bir damak tadıyla karşılaştım müthiş herkese tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

Ballı böreği tadan Yasemin Özçelik ise "Ballı böreği ilk defa tattım gerçekten çok lezzetli. Bunu anlatmak yetmez tatmak lazım. Kestane balı döktüm üzerine, kestane ballı böreği ilk defa yiyorum ve gerçekten muhteşemdi. Daha önce herhangi bir yerde karşılaşmadım. Rize'de ilk defa bir yerde afişi gördüm tatmak istedim. Tattığıma da değdi, kestane ballı börek gerçekten muhteşem şahane bir lezzet. Ballı böreği herkese tavsiye ederim" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Gastronomi, Turizm, Yerel, Yaşam, rize

