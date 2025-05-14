Rize'de "Çay Fiyatı" Protestosu... CHP Rize İl Başkanı Deniz: "Çay Üreticisi Hakkını İstiyor"

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı için 25 lira 44 kuruş olarak açıkladığı yaş çay alım fiyatına tepkiler sürüyor. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Üretici yalnızca emeğinin karşılığını talep ediyor. Saraya gösterilen özen üreticiye gösterilmiyor. Yaş çaya yapılan zam enflasyonun bile gerisinde kaldı" dedi.

Rize'de CHP ve SOL Parti İl Başkanlıkları, çay üreticileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yaş çay alım fiyatını ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde protesto etti.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, il başkanları adına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Çay müstahsilini açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bu yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz. AKP İl Başkanı dün yapmış olduğu açıklamada açıklanan yaş çay alım fiyatı ile ilgili teşekkürlerini sunmuş. Sayın İl Başkanı kimlere teşekkür ediyorsa, açıklanan yaş çay alım fiyatının sorumlusu onlardır. Çay üreticisini enflasyon karşısında ezdirenler onlardır. Çay üreticisini yoksulluğa mahkum edenler onlardır. 2003 yılında AKP iktidarı döneminde getirilen 'Destekleme Fiyatı' da gene AKP iktidarı döneminde kaldırılmıştır. AKP çay üreticisini enflasyona ezdirmiştir. İlk dört aydaki enflasyon yüzde 37,86. Yani çay üreticisine yapılan zam ilk 4 ayda tükenmiş, eksiye bile düşmüş, açıklanan yaş çay alım fiyatı daha ilk günden erimiştir."

Açıklanan fiyatın üreticiyi yoksulluğa mahkum ettiğini belirten Deniz, tüm üreticileri demokratik haklarını kullanarak tepki göstermeye çağırdı. Fiyatın en az 35-36 lira olması gerektiğini söyleyen Deniz, "Çay üreticisinin maliyeti 26-29 lira arasında. Bu şartlarda geçinebilmek için destekleme dahil fiyat en az 35 lira olmalıydı" diye konuştu.

"Çay üreticisi hakkını istiyor"

Rize Belediyesinin Ağustos 2024-Ocak 2025 arasında suya yüzde 50,75 oranında zam yaptığını anımsatan Deniz, aynı artışın uygulanması durumunda yaş çay fiyatının en az 29 lira 78 kuruşa yükseleceğini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Deniz, "Bir kararname çıkarılsın ve 25 lira 44 kuruşun altında alım yasaklansın" dedi.

CHP'li Deniz, "Sanki çay üreticisi bedavadan para istiyor gibi bir hava yaratılıyor. Oysa üretici yalnızca emeğinin karşılığını talep ediyor. Saraya gösterilen özen üreticiye gösterilmiyor. Yaş çaya yapılan zam enflasyonun bile gerisinde kaldı" ifadelerini kullandı.

"Çay sadece üreticiyi değil, esnafı da etkiler"

Rize ekonomisinin temel direğinin çay olduğuna vurgu yapan Deniz, sadece çay üreticilerini değil, esnaf odalarını, ticaret odalarını, sendikaları ve tüm halkı tepkilere destek vermeye çağırdı.

Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne kadar çok çay bedeli girerse, o kadar canlı ekonomi olur. Herkesin yüzü güler. Bu nedenle sadece çay üreticilerini değil; esnaf odalarını, ticaret odalarını, birlikleri, sendikaları, dükkanları, marketleri, kafeleri, manavları, kısacası çaydan gelir elde eden herkesi çay üreticilerinin tepkilerine destek vermeye çağırıyoruz. 'Ekonomik kriz var, paramız yok, tasarruf etmek zorundayız' deyip bugün tasarruf tedbirlerini açıklayanlara sesleniyoruz; kriz neden sadece emeklilere, çalışanlara ve çay üreticilerine var? Buradan sesleniyoruz; tasarruf istiyorsanız önce iktidarınızdan başlayın, her türlü harcamalarınızı kısın. Öncelikle sarayın harcamalarını 6 aylığına durdurun, yaş çay alım fiyatını en az 36 lira yapın."

SOL Parti: "ÇAYKUR siyasilerin arka bahçesi değildir"

Protestoya katılan SOL Parti Rize İl Başkanı Metin Posta ise açıklanan fiyatın üretici için hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Açıklanan çay fiyatıyla iki ekmek bile alamıyoruz. Çay-simit hesabı yapanlar bunu iyi düşünsün. Artık siyasiler ÇAYKUR'dan elini çekmeli" dedi.

Posta, ÇAYKUR'un yönetiminde üreticilerin de söz hakkı olması gerektiğini, bunun ancak bir "çay kanunu" ile mümkün olacağını ifade etti.