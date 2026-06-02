Rize'de Çay Hasadına Ara Verin Çağrısı

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'de yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte çay alım yerleri ve fabrikalarda yoğunluk yaşanırken, Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan üreticilere dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Arslan, "Son yıllarda yaygınlaşan motorlu çay toplama makineleriyle birlikte hasadın hız kazanması, günlük işleme kapasitesinin üzerinde ürün toplanmasına neden oldu. Bu durum hem ÇAYKUR alım noktalarında hem de özel sektör fabrikalarında ciddi yoğunluk oluşturdu. Çay toplamaya ara verelim" dedi.

Rize'de yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte çay alım yerleri ve fabrikalarda yoğunluk yaşanırken, Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan üreticilere dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Arslan, "Son yıllarda yaygınlaşan motorlu çay toplama makineleriyle birlikte hasadın hız kazanması, günlük işleme kapasitesinin üzerinde ürün toplanmasına neden oldu. Bu durum hem ÇAYKUR alım noktalarında hem de özel sektör fabrikalarında ciddi yoğunluk oluşturdu" dedi..

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, üreticilerin kısa süreli de olsa hasada ara vermesi gerektiğini belirterek, sürecin kontrollü yönetilmemesi halinde çayın taban fiyatın altında alınabileceği uyarısında bulundu.

Arslan yaptığı açıklamada, çayın en iyi saklanma şeklinin dalında bekletilmesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Şu an yaşadığımız yoğunluk sürecini yalnızca tek bir şekilde atlatabiliriz. Çayı en iyi saklama koşulu dalında saklamaktır. Rizeli hemşehrilerim, değerli çiftçilerimiz lütfen üretime ara verelim. Azami şekilde ÇAYKUR kotaları kadar hasat yapalım ve bu süreci hep birlikte düzlüğe çıkaralım."

ÇAYKUR'un günlük işleme kapasitesinin yaklaşık 9 bin 200 ton olduğunu hatırlatan Arslan, bu kapasitenin üzerinde yapılan hasadın özel sektöre yöneldiğini söyledi. Oluşan yoğunluk nedeniyle bazı özel sektör firmalarının taban fiyatın altında alım yaptığını ifade eden Arslan, bunun da üreticinin emeğini değersizleştirdiğini dile getirdi.

"Eğer biz kotalarımız kadar hasat yapmaz, işleme kapasitesinin üzerinde üretime devam edersek taban fiyatın altında alımlar gerçekleşecektir. Bölgenin alın teri ve emeği hiçe gitmektedir. Bu süreci üreticilerimiz 1-2 gün hasada ara vererek dengeleyebilir" dedi."

Arslan ayrıca yalnızca üreticilerin değil, kurumların da sürece destek vermesi gerektiğini belirterek, gerekirse ÇAYKUR'un da kısa süreli alım düzenlemesine gitmesinin yoğunluğu azaltabileceğini ifade etti.

Arslan "Rize'de çay sezonunun başlamasıyla birlikte alım merkezlerinde uzun kuyruklar oluşurken, üreticiler de ürünlerini değerinde satabilmek için çözüm bekliyor. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan çayda yaşanan bu yoğunluk, üretim planlamasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi