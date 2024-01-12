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Rize'de Cuma namazı sırasında sokak köpekleri arasında kaldılar - Son Dakika
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Rize'de Cuma namazı sırasında sokak köpekleri arasında kaldılar

Rize'nin Çayeli ilçesinde Cuma namazını dışarıda kılan vatandaşlar, caminin önünde sokak köpeklerinin kavgasının ortasında kaldı. Panikleyen vatandaşlar köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı.

Rize\'de Cuma namazı sırasında sokak köpekleri arasında kaldılar
12.01.2024 - 16:30,
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Rize'nin Çayeli ilçesinde caminin dışında Cuma namazı kılan vatandaşlar sokak köpeklerinin kavgasının ortasında kaldı.

Çayeli ilçesinde vatandaşlar, Cuma namazını kılmak için Çayeli Eski Cami'ne gitti. Caminin içerisinin dolu olmasından dolayı vatandaşlar namazı dışarıda kıldı. Hutbe okunduğu esnada 4 tane sokak köpeği cemaatin arasına daldı. Kavga etmeye başlayan köpekler vatandaşları korkuttu. Panikleyen vatandaşlar köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeklerin kavgası namaz kılmaya gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - RİZE

Kaynak: İHA
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