Rize\'de Dronla Sıcak Havaya Çözüm

Rize'de hava sıcaklıklarından bunalan fotoğraf çekimindeki gelinin imdadına dron yetişti.

Rize'de mevsim normallerinin üzerine çıkan ve herkesi serinleme arayışına iten sıcak hava, Şansel Çoban Yılmaz ve Özgür Yılmaz çiftinin en mutlu gününde zor anlar yaşattı. Dış çekim esnasında gelinin sıcaktan fazlasıyla bunaldığını ve bu durumun fotoğraflara yansıdığını fark eden Rizeli Fotoğrafçı Oğuz Bal, ezber bozan bir yönteme imza attı. Çözüm arayışına giren pratik zekalı fotoğrafçı, çekim için yanında bulunan dronu havalandırarak gelinin yakınına yaklaştırdı. Dronun güçlü pervanelerinden çıkan rüzgarı geline doğru yönlendirerek adeta havada uçan bir vantilatör oluşturdu. Çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kaydedilen o eğlenceli anlar, sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte izleyen herkesin yüzünü güldürdü ve büyük beğeni topladı. - RİZE