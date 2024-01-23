Rize\'de Gençler Kar Yağışını Eğlenceye Dönüştürdü

Rize'nin Ardeşen ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını yöredeki gençler eğlenceye dönüştürdü. Gençlerden kimisi lastiğin üzerine oturdu, kimisi lastiğin üzerine çıktı, iple tutundukları aracın arkasından trafiğin olmadığı köy yollarında kaymanın zevkini çıkardı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde soğuk havanın da etkili olmasıyla beraber kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Ardeşen ilçesinde Sarimanga Yaylası ve Özgür köylerinde gençler kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için farklı bir yol izlediler. Daha önce arabanın arkasına bağladıkları şambrelle yollarda kayan gençler bu kez bir lastiğin üzerine çıkarak ve oturarak yine arabanın arkasına halatla bağlanarak ve tutunarak kaydılar. Gençler o anlarını cep telefonu ile kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaştılar. - RİZE