Rize'de Kadına Şiddete Protesto, İlgi Az Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rize'de Kadına Şiddete Protesto, İlgi Az Kaldı

Rize\'de Kadına Şiddete Protesto, İlgi Az Kaldı

Rize'de gençler kadına şiddete karşı protesto düzenledi, katılım beklenenin altında kaldı.

06.10.2024 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de bir grup gencin kadına şiddete karşı düzenlediği protesto beklenen ilgiyi görmedi.

Rize'de bir grup genç tarafından kadına şiddete karşı protesto düzenlendi. Gençlerin sosyal medyadan duyurusunu yaptığı eyleme beklenen ilgi ise olmadı. Rize Valiliği önünde düzenlenen eyleme kendilerinden başka kimsenin katılmadığını gören gençler, bu kez sokaktan vatandaş toplamaya başladı. Programda konuşan Ezel Ekşi isimli lise öğrencisi, "Burada yine içimizi acıtan bir olayın ardından toplandık. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için. İki genç kadın Semih Çelik isimli bir cani tarafından katledildi. Çelik, ardından Fatih ilçesi Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Bu korkunç olay bir kez daha bize kadın cinayetlerinin durmaksızın devam ettiğini gösteriyor. Semih Çelik'in geçtiğimiz yıl çektiği videoda kızı uzun süre rahatsız ettiğini ve öldürmeye çalıştığını itiraf ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Grup, kadın cinayetlerine karşı slogan atarak olaysız şekilde dağıldı.

"Sayının azlığı yine Rize'yi utandırıyor"

Programın ardından katılımın az olması nedeniyle sitem eden Ezel Ekşi, "Kadın katliamlarına dur demek için toplandık. Kadın sayısı oldukça az. Yoldan kadın döndürdük. Son dakika burası bomboş. Gelen kadınların da hepsi şokta, biz daha çok bekliyorduk. Rize ili kadınları kendilerine sahip çıkmadılar. Kendi seslerini duyurmak için buraya gelmediler. Bütün kadınlar, hepimiz şoktayız. Sayının azlığı yine Rize'yi utandırıyor. Bu şekilde bir dur demek istedik fakat istediğimiz topluluğa ulaşamadık, şoktayız. Ben sabaha kadar uyumadım. Ben hemcinsimin parçalanmış halini haber sayfalarında gördüm. Herkes sosyal medyada paylaşıyor ama gördüğümüzde topluluk gerçekten çok az" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadına şiddet, Grup Genç, Politika, Kadın, Yerel, rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de Kadına Şiddete Protesto, İlgi Az Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldüğü belli oldu Narin'in nerede öldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
15:45 Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor
15:21 Oktay Derelioğlu’nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın’la yakalanınca olanlar oldu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu
15:03 Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:38 İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı
14:37 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na ’’Yanlış yolda’’ cevabı Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na ''Yanlış yolda'' cevabı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:22 Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 22:03:37. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de Kadına Şiddete Protesto, İlgi Az Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement