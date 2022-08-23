Rize'de 91 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize'de 91 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti

23.08.2022 17:50
Rize'de 91 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti

Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Yanbay son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Yanbay son yolculuğuna uğurlandı.

Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı Kore gazisi Mehmet Yanbay (91), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürüldü. Ardından hastanede tedavi altına alınan Yanbay, bu sabah saatlerinde yeniden kalp krizi geçirdi. Yanbay, kalp krizi ve çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayata tutunamadı. Hayatını kaybeden Kore gazisi Yanbay için merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde bulunan Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Yanbay, aynı mahallede bulunan aile kabristanlığına defnedildi. - RİZE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de 91 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de 91 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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