Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı Kore gazisi Mehmet Yanbay (91), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürüldü. Ardından hastanede tedavi altına alınan Yanbay, bu sabah saatlerinde yeniden kalp krizi geçirdi. Yanbay, kalp krizi ve çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayata tutunamadı. Hayatını kaybeden Kore gazisi Yanbay için merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde bulunan Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Yanbay, aynı mahallede bulunan aile kabristanlığına defnedildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kalp Krizi, Rize, Kore, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Rize'de 91 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.