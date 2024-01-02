Rize\'de Minibüs Şoförü İlaç ve Para Dolu Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Rize'nin Pazar ilçesinde kullandığı minibüste içerisinde ilaç poşeti ve bir miktar para olan çantayı bulan sürücü yolcunun kendisine ulaşmasını beklemeyerek içinde ilaç ve para olan çantayı sahibine ulaştırdı.

Olay Rize'nin Pazar ilçesinde meydana geldi. Pazar- Ardeşen duraklarında minibüs sürücüsü olarak çalışan Resul Bölükbaş, araç boşaldıktan sonra temizlik işlemine başladı. Aracın arka koltuğunda yolcuların unuttuğunu düşündüğü bir çanta buldu. Çantayı açtığında içerisinde bir miktar Euro ve ilaç olduğunu gören Bölükbaş, hemen bağlı olduğu Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı arayarak durumu bildirdi ve çantanın sahibinin bulunmasını bekledi. Uzun uğraşlar sonucunda çantanın sahibi olduğu öğrenilen 74 yaşındaki Ayten Memişoğlu Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odası'na çağrılarak emaneti kendisine teslim edildi.

Olayı anlatan duyarlı sürücü Bölükbaş "Ardeşen'den Pazar'a geldim. Yolcular indikten sonra aracı temizlemeye başladım. Hemen arka koltukta bir çanta buldum. İçerisini açtığımda bir miktar Euro ile ilcalar vardı. Hemen Şoförler odasını arayarak bilgi verdim ve bir an evvel çantanın sahibini bulabilmek için mücadele ettim" dedi.

Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Yüksel ise araçlarda unutulan en ufak emanete bile sahip çıktıklarına vurgu yaparak "Bugün çantanın sahibini bulduğumuz için çok mutlu olduk. Bizler şoför esnafımızın olduğu gibi halkımızın da yanındayız. En ufak bir emanete bile sahip çıktığımızın bilinmesini istiyoruz. Böyle duyarlı davranışından ötürü şoför kardeşimize teşekkür ediyoruz. Teyzemizin yüzü güldüğü içinde ayrıca mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Çantasının bulunmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Ayten Memişoğlu ise "Çok mutuyum. Şoförümüzden de başkanımızdan da Allah razı olsun. İlaçlar benim için çok önemliydi. Raporla aldığım ilaçlardı" şeklinde konuştu. - RİZE