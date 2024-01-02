 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rize'de Minibüs Şoförü İlaç ve Para Dolu Çantayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de Minibüs Şoförü İlaç ve Para Dolu Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Rize'nin Pazar ilçesinde minibüs sürücüsü Resul Bölükbaş, içerisinde ilaç ve bir miktar para bulunan çantayı sahibine ulaştırdı. Bölükbaş, çantayı bulduktan sonra Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odası'na durumu bildirdi ve çantanın sahibinin bulunmasını bekledi. Uzun uğraşlar sonucunda çantanın sahibi Ayten Memişoğlu'na teslim edildi. Olayın ardından Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Yüksel, şoförün duyarlı davranışını takdir ederek, en ufak bir emanete bile sahip çıktıklarını vurguladı. Çantasının bulunmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Memişoğlu, ilaçların kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Rize\'de Minibüs Şoförü İlaç ve Para Dolu Çantayı Sahibine Ulaştırdı
02.01.2024 - 13:43,
Abone Ol

Rize'nin Pazar ilçesinde kullandığı minibüste içerisinde ilaç poşeti ve bir miktar para olan çantayı bulan sürücü yolcunun kendisine ulaşmasını beklemeyerek içinde ilaç ve para olan çantayı sahibine ulaştırdı.

Olay Rize'nin Pazar ilçesinde meydana geldi. Pazar- Ardeşen duraklarında minibüs sürücüsü olarak çalışan Resul Bölükbaş, araç boşaldıktan sonra temizlik işlemine başladı. Aracın arka koltuğunda yolcuların unuttuğunu düşündüğü bir çanta buldu. Çantayı açtığında içerisinde bir miktar Euro ve ilaç olduğunu gören Bölükbaş, hemen bağlı olduğu Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı arayarak durumu bildirdi ve çantanın sahibinin bulunmasını bekledi. Uzun uğraşlar sonucunda çantanın sahibi olduğu öğrenilen 74 yaşındaki Ayten Memişoğlu Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odası'na çağrılarak emaneti kendisine teslim edildi.

Olayı anlatan duyarlı sürücü Bölükbaş "Ardeşen'den Pazar'a geldim. Yolcular indikten sonra aracı temizlemeye başladım. Hemen arka koltukta bir çanta buldum. İçerisini açtığımda bir miktar Euro ile ilcalar vardı. Hemen Şoförler odasını arayarak bilgi verdim ve bir an evvel çantanın sahibini bulabilmek için mücadele ettim" dedi.

Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Yüksel ise araçlarda unutulan en ufak emanete bile sahip çıktıklarına vurgu yaparak "Bugün çantanın sahibini bulduğumuz için çok mutlu olduk. Bizler şoför esnafımızın olduğu gibi halkımızın da yanındayız. En ufak bir emanete bile sahip çıktığımızın bilinmesini istiyoruz. Böyle duyarlı davranışından ötürü şoför kardeşimize teşekkür ediyoruz. Teyzemizin yüzü güldüğü içinde ayrıca mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Çantasının bulunmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Ayten Memişoğlu ise "Çok mutuyum. Şoförümüzden de başkanımızdan da Allah razı olsun. İlaçlar benim için çok önemliydi. Raporla aldığım ilaçlardı" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ardeşen, Rize, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de Minibüs Şoförü İlaç ve Para Dolu Çantayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika


13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47
Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de Minibüs Şoförü İlaç ve Para Dolu Çantayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement