Rize\'de minikler ve aileleri Ramazan ayını fener alayı ile karşıladı

Rize'de minikler ve aileleri Ramazan ayını düzenlenen 'fener alayı' ile karşıladı.

Rize Merkez Dalyan Cami Kız Kuran Kursu tarafından Ramazan ayının gelişi nedeniyle 'fener alayı' düzenlendi. Dalyan Çocuk Parkı'nda toplanan minikler ve aileleri, Dalyan Cami'ne kadar ellerindeki kandiller ve ışıklı materyallerle yürüdü. Yürüyenlere Karagöz, Hacivat ve Nasreddin Hoca kostümlü animatörlerin yanı sıra mehteran kıyafeti giyen Kur'an Kursu öğrencileri de eşlik etti. Renkli görüntülerin oluşturduğu yürüyüş Dalyan Cami'nde kılınan yılın ilk teravih namazı ile son buldu.

Dalyan Camii Kuran Kursu Öğreticisi Hayriye Serdar, miniklerin büyüdüklerinde de Ramazan ayını coşkuyla karşılaması için böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Rize Müftülüğü Dalyan Camii olarak Ramazan coşkusunu yavrularımızla yaşamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Yavrularımız ömürleri boyunca bu etkinliği, bu coşkuyu unutmasınlar ve güzel anılar biriktirsinler. Bu coşkuyu her zaman yüreklerinde ve hayatlarında yaşasın istedik. Gerçekten bu yıl herkes Ramazan'a çok güzel hazırlıklar yapıyorlar. Yavrularımız da bu değerlerimizi örnek alsınlar ve hayatları boyunca bu değerlerimize sahip çıksınlar inşallah" dedi.

Dalyan Camii İmam Hatibi Muhammed Kocaman ise özlenen bu tür etkinliklerin insanlara camilerin hayatın merkezinde olması gerektiğini hatırlattığını dile getirerek, "Ramazan'ın gelişi vesilesiyle 4-6 yaş kuran kursu hocalarımız güzel bir etkinlik düzenlediler. Camilerin hayatın merkezi olması gerekiyor. Bu etkinlik Ramazan'ın karşılanması vesilesiyle çok güzel oldu. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tarihimize baktığımızda Ramazanların toplum açısından çok büyük bir önemi, çok farklı bir değeri var. Bu açıdan baktığımız zamanda özlenen, olması gereken hale dönüyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Mustafa Telci isimli vatandaş ise bu yıl yapılanın gelecek seneler daha güzel yapılması için bir kıvılcım olduğunu temenni ettiğini dile getirerek, "Çocuklarımıza bazı değerleri öğretmek, eski günleri hatırlatmak gerekiyor. Son zamanlarda bu çok önemli. Seneye daha güzel, daha büyük bir şekilde olmasını cani gönülden istiyoruz. Belediye Başkanımızın da yanımızda olmasını istiyorum. İnşallah bu bir ateş olsun, bir kıvılcım olsun. Seneye Ramazan ayını daha güzel, daha şenlikle karşılayalım" dedi. - RİZE