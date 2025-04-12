Rize'de Usta, Çocuklarla Halay Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rize'de Usta, Çocuklarla Halay Çekti

Rize\'de Usta, Çocuklarla Halay Çekti

Rize'de inşaat ustası, okulun 23 Nisan hazırlıklarına müzikle halay çekerek eşlik etti.

12.04.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de bir inşaatın dış cephesinde çalışan usta, o esnada bitişikteki okulda 23 Nisan için hazırlanan çocukların müziğine halay çekerek eşlik etti.

Olay Rize merkez Camiönü Mahallesi'nde bir inşaatın dış cephesinde çalışan usta hemen bitişikte bulunan okulun bahçesinden gelen Sivas yöresine ait türküyü duydu. Çay İlkokulu öğrencilerinin 23 Nisan gösterileri için hazırlandığını fark eden usta öğrencilere eşlik etmek istedi. Bu esnada iskelede ve binanın 5. katında olmasına rağmen cebinden mendilini çıkartan usta çocuklarla halay çekerek eşlik etmeye başladı. O görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Ustanın o oyununu gören vatandaşlar tebessüm etti. - RİZE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 Nisan, İnşaat, Eğitim, Yerel, Yaşam, rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de Usta, Çocuklarla Halay Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızı için karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya geldi
İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
Bomba iddia Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir Bomba iddia! Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir
Estonya, Rusya’ya giden petrol tankerini alıkoydu Estonya, Rusya'ya giden petrol tankerini alıkoydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
Ukrayna’ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü Ukrayna'ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü
Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır
Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun’da Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun'da
Fenerium’a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi
Isparta’da ’falcı’ operasyonu 1 kişi gözaltına alındı Isparta'da 'falcı' operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

16:32 Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı Mahsul eridi, iller bir bir alarm veriyor Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! Mahsul eridi, iller bir bir alarm veriyor
15:53 Hasan Arat kürsüde yumruklandı Hasan Arat kürsüde yumruklandı
15:48 Proje okullarında atama krizi Sabit öğretmenin videosu viral oldu Proje okullarında atama krizi! Sabit öğretmenin videosu viral oldu
14:47 CHP’de MYK belli oldu Kılıçdaroğlu’na yakın isim de listede CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede
14:00 Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
19:57 BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
19:06 İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti’li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi
18:50 Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi
18:43 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
18:29 Öğrenenler inanamıyor Cristiano Ronaldo’nun serveti ortaya çıktı Öğrenenler inanamıyor! Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 16:58:09. #7.13#
SON DAKİKA: Rize'de Usta, Çocuklarla Halay Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement