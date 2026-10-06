Rize Pazar Balıkçı'da muhtar, AK Parti'den toplu istifa düşündüklerini söyledi - Son Dakika
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Rize Pazar Balıkçı'da muhtar, AK Parti'den toplu istifa düşündüklerini söyledi

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Rize Pazar Balıkçı\'da muhtar, AK Parti\'den toplu istifa düşündüklerini söyledi
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Rize Pazar Balıkçı köyü açıklarında kurulmak istenen kafes balıkçılığı tesislerine karşı çıkan köylüler, sözlerin tutulmadığını belirterek AK Parti'den istifa edeceklerini açıkladı. Muhtar İsmail Hakkı Kanbay, AK Parti'ye oy vermeyeceklerini, toplu istifa düşündüklerini söyledi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı köyü açıklarında kurulmak istenen kafes balıkçılığı tesislerine karşı aylardır protestolarını sürdüren yöre halkı, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek AK Parti'den istifa edeceklerini açıkladı.

Balıkçı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda köy muhtarı olan İsmail Hakkı Kanbay, köy halkının bundan sonra AK Parti'ye oy vermeyeceğini söyledi.

Köylüler adına açıklama yapan Songül Yurtseven ise kafes balıkçılığı tesislerinin bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilemesinden endişe ettiklerini belirterek, sorunun güvenlik güçleriyle değil, diyalog ve bilimsel veriler temelinde çözülmesini istedi.

Kuzuoğlu Grup tarafından Günvak 1 ve Günvak 2 adıyla Pazar açıklarında kurulmak istenen kafes balıkçılığı tesislerine karşı bölge halkı, balıkçılar ve yerel kooperatifin protestoları aylardır sürüyor.

"AK PARTİ'YE ARTIK OY YOK"

Zelek Balıkçı Limanı'nda toplanan köylüler adına konuşan İsmail Hakkı Kanbay, yürüttükleri mücadeleye rağmen AK Parti milletvekilleri ve il yönetiminden yeterli desteği görmediklerini savundu. Kanbay, AK Parti'nin köyde yaklaşık yüzde 95 oy aldığını belirterek, bundan sonra partiye oy vermeyeceklerini ve toplu istifa etmeyi düşündüklerini söyledi.

Kanbay, "Bize verilmiş sözler kağıt üzerinde kalmış. AK Parti'den toplu olarak istifa etmeyi düşünüyoruz. Bu bizim hakkımız" dedi.

Kanbay, bazı AK Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle görüştüklerini ancak sorunlarına çözüm bulunmadığını belirterek, "Bize yardımcı olmayana, vatandaşa sırt çevirene bizden artık oy yok. Benden de oy yok" diye konuştu.

"DENİZ BİZİM EKMEĞİMİZ"

Köylüler adına basın açıklamasını okuyan Songül Yurtseven de limanın ve denizin bölge halkı için yalnızca bir üretim alanı olmadığını, geçim kaynaklarının temelini oluşturduğunu söyledi.

Kafes balıkçılığı tesislerinin kurulacağı alanın yıllardır kullandıkları av sahaları içerisinde bulunduğunu belirten Yurtseven, tesislerin av alanlarını daraltabileceği ve balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği endişesini dile getirdi.

Kafeslerde kullanılacak yemler ve oluşabilecek organik atıkların deniz ekosistemi üzerindeki etkilerinin de araştırılması gerektiğini ifade eden Yurtseven, "Biz yatırım yapılmasın demiyoruz. Biz denizimizin ve balıkçılığımız yok edilmeden yatırım yapılsın diyoruz" dedi.

Yaklaşık bir aydır limanda jandarma bulunduğunu belirten Yurtseven, vatandaş ile devlet arasında çatışma görüntüsü oluşmasını istemediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
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