Rize Pazar\'da 10 Ekim Ankara Gar Katliamı\'nda ölenler 11\'inci yılda anıldı

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesinde, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaşamını yitirenlerin yakınlarının katıldığı etkinlikte, saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle anma düzenlendi. KESK'e bağlı sendikalar, Tüm Emekliler Sendikası Pazar Şubesi, YENİ Parti'nin Rize il ve ilçe örgütleri, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, SOL Parti, Emek Partisi, Halkevleri ve saldırıda hayatını kaybeden Osman Turan Bozacı'nın yakınlarının katıldığı anma etkinliği, Pazar Cumhuriyet Caddesi'nde başladı. Sloganları eşliğinde yürüyen grup, Pazar Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Anma programında, saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından SOL Parti Pazar İlçe Başkanı Okan Teletar ortak basın açıklamasını okudu. Telatar, şunları kaydetti:

"Dava hala sürüyor. Ancak biz bu davaya sahip çıktıkça çözülecektir diye o inançla bugün argümanımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Gerçek anlamda halk kendi, durumuna sahip çıkmadığı sürece katiller yine aramızda dolaşacak, yine bizi öldürecek, yine, ülkeyi farklılaştırmak, ülkeyi yok etmek için, ellerinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Bu bombalamadan biz de payımızı aldık Pazar olarak. Turan yoldaşımızı bu katliamda kaybettik. Turan'ı anlatmaya gerek yok sanıyorum. Turan, Pazar siyasetinde onurlu mücadelesiyle birlikte hepimize örnek olan, gerçekten hepimizin, gurur duyduğu bir insandı. Turan'ın bir kez daha saygıyla anıyorum."