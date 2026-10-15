Rize Pazar\'da Emek ve Demokrasi Güçleri, Halk TV\'ye kayyum atanmasını protesto etti.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Pazar Emek ve Demokrasi Güçleri, Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etti.

Pazar Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenlerinden Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Pazar Şube Başkanı İsmail Tutoğlu, protestocular adına yaptığı açıklamada, "emperyalizmin Türkiye'yi yeniden şekillendirmek, laik demokratik cumhuriyeti ortadan kaldırmak istediğini" anlattı.

Tutoğlu, "Bunu yapabilmek için de muhalif her kesime baskı ve zulüm uyguluyor. Korkuyorlar, korkacaklar. Çünkü bu baskıları yapan kişiler kendilerinin bu halk tarafından desteklenmeyeceğini biliyorlar" dedi.

Gazeteci Cevahir Topaloğlu da Halk TV'ye yönelik operasyonun basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından ciddi kaygılar doğurduğunu aktararak, "Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle baskıya karşı bırakılması, haber kuruluşlarının çalışmalarına müdahale edilmesi ve eleştirel seslerin susturulmaya çalışılması kabul edilemez. Halk TV'ye kayyum atatılması, gazetecilere yönelik adli işlemler ve basın kuruluşlarına yapılan müdahaleler basın özgürlüğü açısından ciddi kaygılar doğurmaktadır" diye konuştu.

"AKP, İKTİDARDA KALABİLMEK İÇİN TÜM TUŞLARA BASMIŞTIR"

Çay Üreticileri Meclisi Pazar Temsilcisi Recep Memişoğlu da, "Bu nedir arkadaşlar, yaşadığımız rezillik? Böyle bir düzen, böyle bir sistem olabilir mi? AKP, iktidarda kalabilmek için tüm tuşlara basmıştır. Kamuoyundaki desteğini tamamen yitiren AKP ve Erdoğan iktidarı, tek parti iktidarı, muhalif basını susturmak için elinden geleni yapmaktadır" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Adana Şube Başkanı Yener Pirim de, "Son yıllarda bütün basına yönelik ciddi saldırı var. Geçtiğimiz dönemlerde TELE1 kapatıldı. Muhalif televizyonların ve basının yayınları ciddi anlamda durduruldu. Çok ciddi para cezaları kesildi. Bunlar hep muhalefetin insanlara, halka birtakım şeyleri anlatmasını engellemeye yönelik davranışlardı. Çünkü bunların gerçekten günahları çok büyük. Dolayısıyla öğrenilmesini, paylaşılmasını istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Tüm Emeklileri Sendikası Pazar Şube Başkanı Yaşar Karahan ise, "Hepimiz biliyoruz ki özgür basının olmadığı bir ülkenin demokratik açıdan, sosyal açıdan, hukuksal açıdan bağımsız olma hakkı da elinden alınmıştır. Bu ülkede bu kadar olumsuzluk, bu kadar kötülük, bu kadar şer ittifakı varken Halk TV'nin kapatılması samimi ve dürüst insanlar açısından düşündürücüdür. Acaba Halk TV niye kapatıldı?" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından bir süre slogan atan eylemciler, daha sonra dağıldı.