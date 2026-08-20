Rizeli Çiftin Balkon Botanik Bahçesi

Rize'de yaşayan Sinan ve Melek Uğur çifti, evlerinin 150 metrekarelik balkonunu 102 saksıdaki çeşitli meyve ağaçları ve asmalarla adeta botanik bahçesine dönüştürdü.

Rize merkez Boğaz Mahallesi'nde yaşayan Sinan ve Melek Uğur çifti, evlerinin 150 metrekarelik balkonuna diktikleri meyve ağaçları ve çiçeklerle köy hayatını şehir merkezine taşıdı. Balkonda 102 saksıda limon, portakal, dut, elma ve üzüm asması yetiştiren çift, balkonu adeta botanik bahçesine dönüştürdü.

Evi balkonun genişliği nedeniyle tercih ettiklerini belirten Sinan Uğur, "150 metrekare balkon. İşte böyle yeşillik, ağaçlar, bana göre botanik bahçesi gibi bir şey. Aşağı yukarı her şey var burada. 102 tane saksı var, çiçekler, her şey var. Limon var, portakal var, kamkat var, elma var, dut var, siyah dut, beyaz dut, kiraz var, vişne var, erik var, üzüm var. 7 tane asma var burada; 5 tanesi siyah üzüm asması, 2 tanesi beyaz üzüm asması. İşte bunlarla uğraşıyoruz" dedi.

"Burada bu bitkilerle uğraşarak vakit geçiyor"

Eşinin balkonda sürekli misafir ağırladığını ve gelen herkesin çok dikkatini çektiğini belirten Uğur, "Her hafta misafirler var burada, kahvaltıya gelirler. Komşular da gelir üst kattan. Çok beğeniyorlar yani. Şehir içerisinde böyle buna benzer şey pek yok balkonlarda. Biz bu daireyi bu ihtisasa bağlı aldık ve değerlendirdik onu. Burada bu bitkilerle uğraşarak vakit geçiyor. Ama çok işi var. Her zaman sulayacaksınız, ıslatacaksınız. Yoksa olmaz. Tabii, eşim yapıyor. Devamlı bunlarla uğraşıyor, bunlarla konuşuyor" ifadelerini kullandı.

"Evlat gibi seviyorum onları"

Esnaflığı bıraktıktan sonra boş vakitlerini balkonu yeşillendirerek değerlendirdiğini belirten Melek Uğur ise, fidanlara gözü gibi baktığını ifade ederek, "Ben esnaftım. Esnaflığı bıraktıktan sonra bu daireyi gördüm. 'Burayı nasıl değerlendirebilirim, ne yapabilirim?' düşündüm. Her şeyi, fidanı aldım, diktim. İşte akşamdan hepsini ıslatırım. İyi bakıyorum onlara. Evlat gibi seviyorum onları. Onlarla stres atıyoruz işte" şeklinde konuştu.

"Herkes istese balkonuna bir şeyler yapabilir"

Komşularının balkonda gün yapmak için müsaade istediğini dile getiren Melek Uğur, "Misafirlerim geliyor her gün, oturuyoruz. İşte seviyor burayı insanlar. Bazen işte 'Biz burada gün yapabilir miyiz?' diyorlar. Çok hoşuna gidiyor arkadaşlarımın. Yıllardır çalıştık ya, evde de durmak böyle tek başıma sıkıcı oluyor. Yani ben seviyorum insanları çok. Herkese tavsiye ederim. Herkes istese balkonuna bir şeyler yapabilir" diye konuştu.