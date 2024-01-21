Rizeli Ramazan Öztürk, Afrika\'da Polis Ceza Yazarken Hayatının Eşiyle Tanışarak Evlendi

Rizeli Ramazan Öztürk, çalışmaya gittiği Afrika'da polisin ceza yazdığı sırada hayatının eşiyle tanışarak evlendi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Ramazan Öztürk, çalışmak için Afrika'nın Mali ülkesine gitti. Orada motosiklet ile gezdiği esnada telefonu ile navigasyonu kontrol ettiği için polis tarafından durduruldu. Polis Öztürk'ü durdurarak ceza yazacağını bildirdi. Polisin ceza yazacağını öğrenen Öztürk, o sırada polislerle konuşmaya başladı. O esnada orada giyim mağazası olan 32 yaşındaki Dienama Dembele, Öztürk'ün yanına gitti. Cezayı ödemek isteyen Öztürk, yanında yüklü bir para olduğu için parayı bozdurmak istedi. Yanlarında bulunan Dienama Dembele'den parayı bozdurmasını istedi. Şans eseri tanışan çift buluşmaya başladı. Buluştukları bir gün Öztürk, eşi Dienama'ya evlenme teklifi yaptı. İlk önce düğün Mali'de gerçekleştirildi. Ardından da Öztürk, ailesi ile Çayeli'nde bir düğün yaptı. Öztürk'ün eşi Dienama Dembele ismini Zeynep Dembele Öztürk olarak değiştirdi.

"Benim nasibim oradaymış"

Eşiyle tesadüfen tanıştığını belirten Ramazan Öztürk, "Benim Afrika'ya gitme gibi bir fikrim yoktu. Bizim Mali Konsolosu Hasan Bey sayesinde Afrika'ya gittik. İlk 6 ayda gittik. İkinci 6 ayda tesadüfen tanıştık. Afrika'da polis durdurdu bizi. Polis durdurunca eşim yanımıza geldi. Ben de az bildiğim Fransızca ve Afrika'nın dilinde konuşmaya çalıştım ve tanıştık. Sonra fazla uzun sürmedi. Yaklaşık 2 buçuk ay içerisinde evlenmeye karar verdik. Önce eşimin tarafının usulünce düğünümüzü yaptık. Biz de burada düğünümüzü yapmak istedik. Oraya askeri bir hastanenin yapımı için gittik. Tanışmamız kesinlikle tesadüfen oldu. Benim nasibim oradaymış. Daha önce Türkiye'de de olabilirdi ama evlenmedik. Nasibimiz oradaymış. Oraya gittik nasibimiz bizi buldu. Biz ne kendi ailemden ne de eşimin ailesinden kötü bir tepki almadık" dedi.

"Aklımın ucundan hiç geçmezdi"

Afrika'da hayatının eşini bulacağı aklından hiç geçmediğini ifade eden Öztürk, "Aklımın ucundan hiç geçmezdi. Afrika'ya bile gitmeyi beklemiyordum. Eşimin orada küçük bir elbise dükkanı var. Mali'de bir restorandan çıkıp hastaneye gidiyordum. Yol bilmediğim için telefonla navigasyon yardımıyla gidiyordum. Polis beni ışıklarda durdurdu. Ben orada stres oldum. Polislerle tartıştım biraz. O anda eşim gelip yanımda durdu. Telefonla şirketimizin tercümanını aradım. Orada eşime verdim telefonu ve parayı bozmasını istedik. Parayı bozup getirdi. O olaydan sonra 2-3 defa görüştük. Zaten 6'ncı 7'nci buluşmada evlenmeye karar verdik. Kendi ailemden kimse oraya gelemezdi. Prosedürler çok uzun. Çalışma arkadaşlarımız ve konsolos ağabeyimiz geldi. 24 Eylül 2023 tarihinde orada düğünü yaptık. Eşimi getirebilmek için oradaki bütün prosedürü yaptık. Ben kızı istemeye gitmedim. Beni kabul etmediler. Damadı kabul etmiyorlar. Akrabalarını kabul ediyorlar. Zaten biz karar verdiğimiz için ailesi güzellikle karşıladı" diye konuştu.

"Ramazan'la tanıştığım için çok mutluyum"

Ailelerin kendisini güzel karşıladığını dile getiren Dienama Dembele, "Ramazan'la tanıştığım için çok mutluyum. Evlendiğimiz için de ayrıca çok mutluyum. Ailesi ve benim ailem bizi güzel karşıladı. Bizi çok sevgiyle karşıladılar" dedi.

"Şaka yapıyor gibi şaşırdım"

Ramazan Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk, gelini yabancı olduğu için dil öğrenmeye çalışacaklarını söyleyerek, "Bizi aradı. Bana, 'anne böyle bir şey düşünüyorum' dedi. Ben de durdum. Şaşırdım sonuçta. Şaka yapıyor gibi şaşırdım. Sen sevdikten sonra ben de severim dedim. Yeter ki sen sev. Sen ne istiyorsan ben de öyle yaparım dedim. Hiç düşünmedik. Kimi dille, kimi zaman işaret diliyle anlaşırız. Birkaç kelime de öğrenirim. Artık gelinimiz yabancı oldu. Dil öğrenmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"2 farklı kültür, 2 farklı dünya ama gönül birleşince samanlık seyran olduğu gibi ülkelerde birleşiyor"

Çiftin nikahını kıyan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ise, "2 farklı kültür, 2 farklı dünya ama gönül birleşince samanlık seyran olduğu gibi ülkeler de birleşiyor. Onun için özellikle Ramazan'ı tebrik ediyorum. Gelin hanımı da tebrik ediyorum. Sevgileri ne kadar büyükse Afrika Mali'den, Rizeli kardeşimiz için geldi" şeklinde konuştu. - RİZE