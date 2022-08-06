İkizdere'de Çevreciler İskencedere Vadisi'nde Dinamit Patlatılmasını Durdurmak Nöbet Tuttu

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GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin İkizdere ilçesinde, İskencedere Vadisi'nde devam eden taş ocağı projesinde dinamit patlatılmasını durdurmak istedi. Jandarma yurttaşların alana girmesine izin vermedi. İkizdere Çevre Derneği Çevre Komisyonu üyesi Asuman Fazlioğlu, "Ormanımızdan ayrılmadık. Şirket, o esnada dinamit patlatması gerçekleştiremedi. Çalışma yapan makineleri durdurmak istedik. Jandarmanın müdahalesi nedeniyle çalışma yapılan alana ulaşamadık" dedi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde İskencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'ın yapımına devam ettiği taş ocağı projesinin iptali talebiyle Rize İdare Mahkemesi'nde açılan davanın üç gün önce yapılan duruşmasına katılan çevreciler, dün gece proje sahasında dinamit patlatılmasını durdurmak istedi. Çektikleri videoda, "Ben ormanımı korumak için buradayım, sen neredesin" diyen yurttaşların alana girmesine jandarma izin vermedi.

İkizdere Çevre Derneği Çevre Komisyonu üyesi Asuman Fazlioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Üç gün önce Rize idare mahkemesinden Cengiz İnşaatın Lojistik liman inşaatı deniz dolgusu için İskencedere Vadisi'nde yapımını sürdürdüğü taş ocağı durdurmak için Rize İdare Mahkemesi'ne açtığımız duruşmanın ardından dün gece vadide nöbet tutmaya başladık.

Burada yaşayanları tehlikeye atan patlamaları durdurmak, ağaç katliamının önüne geçmek amacıyla bir grup arkadaş ormanımızdan ayrılmadık. Şirket o esnada dinamit patlatması gerçekleştiremedi.

Gece de ormanda bir süre bekledik. Zorlu bir yürüyüşten sonra Cengiz İnşaat'ın katliam yaptığı çalışma alanına inmek, çalışma yapan makineleri durdurmak istedik. Jandarmanın müdahalesi nedeniyle çalışma yapılan alana ulaşamadık. Yeniden katliam yapılan alanda geceli gündüzlü nöbet tutmak, ağaçlarımızı yalnız bırakmamak için arkadaşlarla sözleştik ve şimdilik alandan ayrıldık.

Bu eylemimizle yapılan tahribatın bu kadar büyük ve yıkıcı olması, şirket çıkarları için ülkeye her türlü kötülüğü yapabilecek politikacıları ve işbirlikçi sermayeyi bir kez daha böylece bir kez daha kınadık."