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Robotik cerrahi sistemi Selçuk Üniversitesinde

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Robotik cerrahi sistemi Selçuk Üniversitesinde Bilim ve teknolojideki yenilikleri yakından takip eden Selçuk Üniversitesi, robotik cerrahi sistemini Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kazandırdı.

03.12.2024 15:18
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Robotik cerrahi sistemi Selçuk Üniversitesinde

KONYA - Bilim ve teknolojideki yenilikleri yakından takip eden Selçuk Üniversitesi, robotik cerrahi sistemini Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kazandırdı. Konya'da robotik cerrahi sistemiyle ilk ameliyat Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından yapıldı. Yılmaz, hekim ve hastalar için önemli avantajlar sağlayan, ileri teknoloji ile donatılmış cihazı Selçuk Üniversitesi ve Konya'ya kazandırdıkları için gurur duyduklarını söyledi.

Tıp alanında dünya çapında tanınan da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi Selçuk Üniversitesine kazandırıldı. Karmaşık ve çok küçük cerrahi işlemlerin kesinlik ve doğrulukla yapılmasına imkan sağlayan robotik cerrahi cihazının, tıp fakültesi hastanesinde kurulumu tamamlandı. Sistemin kullanıldığı ilk ameliyatı genel cerrahi uzmanı olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz gerçekleştirdi. Yılmaz, sistemin ilk kez kullanıldığı mide ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Robotik sistemin hekim ve hasta açısından önemli avantajlar sağladığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, Konya'da ilk olan cihazı tıp fakültesi hastanesine kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti. Yılmaz, "Dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan robotik sistem ile cerrahi işlemlerimiz başladı. Bu ileri teknolojik robotik cihazla birlikte özellikle genel cerrahi, üroloji, kadın doğum, kalp damar cerrahisi, çocuk cerrahisi birçok branşta hekimlerimiz daha nitelikli ve özellikli ameliyatları gerçekleştirmeye devam edecek. Bu güzel hizmetin hastanemize kazandırılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Cihazımızın hastalarımıza şifa dağıtmasını ümit ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, yılda 1 milyondan fazla hastaya sağlık hizmeti verilen ve yaklaşık 78 bin ameliyatın yapıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yalnızca Konya değil bölgenin de sağlık üssü olduğunu, tıp dünyasındaki yenilikler ve teknolojiyi yakından takip ederek hastalara en iyi hizmeti sunma amacında olduklarını sözlerine ekledi.

Robotik cerrahi, hasta açısından daha küçük kesiler ve minimal yara izi, daha az ağrı ve rahatsızlık, daha hızlı iyileşme süresi, enfeksiyon riskinin azalması ve azaltılmış kan kaybı gibi avantajlar sağlıyor. Türkiye'de yalnızca 7 şehirde bulunan robotik cerrahi sistemini Konya'da ilk kullanan sağlık kuruluşu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi oldu.

Robotik cerrahi sistemi Selçuk Üniversitesinde
Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi, Teknoloji, Hastane, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Robotik cerrahi sistemi Selçuk Üniversitesinde - Son Dakika

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