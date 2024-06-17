Rodos'a Kapıda Vize Uygulaması Nedeniyle Türk Vatandaşları Mağdur Oldu - Son Dakika
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Rodos'a Kapıda Vize Uygulaması Nedeniyle Türk Vatandaşları Mağdur Oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinden kapıda vize uygulaması ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları adeta kapıda kalırken, Rodos polisinin doluluk gerekçesiyle adaya alımları kapatmasına rağmen Marmaris Limanı'nda bugün de yoğunluk devam etti. Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen birçok vatandaş, adeta kapıda kaldı. Rodos Adası'nda oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin engeline takılan kapıda vize alacak vatandaşlar, adaya alınmadı. Son 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası'na giremezken, Marmaris Limanı'nda bugün de yoğunluk yaşandı. Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris Limanı'ndan geri dönmek zorunda kaldı. Schengen vizesi olan vatandaşların Rodos'a giriş yapabildiği öğrenilirken, kapıda vize kolaylığına güvenip günler öncesinden turizm acenteleri ve otel rezervasyonlarını yaptırarak ön ödemelerini yaptıran vatandaşların da mağduriyet yaşadığı öğrenildi. - MUĞLA

17.06.2024 12:30
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Muğla'nın Marmaris ilçesinden kapıda vize uygulaması ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları adeta kapıda kalırken, Rodos polisinin doluluk gerekçesiyle adaya alımları kapatmasına rağmen Marmaris Limanı'nda bugün de yoğunluk devam etti.

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen birçok vatandaş, adeta kapıda kaldı. Rodos Adası'nda oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin engeline takılan kapıda vize alacak vatandaşlar, adaya alınmadı. Son 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası'na giremezken, Marmaris Limanı'nda bugün de yoğunluk yaşandı. Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris Limanı'ndan geri dönmek zorunda kaldı. Schengen vizesi olan vatandaşların Rodos'a giriş yapabildiği öğrenilirken, kapıda vize kolaylığına güvenip günler öncesinden turizm acenteleri ve otel rezervasyonlarını yaptırarak ön ödemelerini yaptıran vatandaşların da mağduriyet yaşadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rodos'a Kapıda Vize Uygulaması Nedeniyle Türk Vatandaşları Mağdur Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rodos'a Kapıda Vize Uygulaması Nedeniyle Türk Vatandaşları Mağdur Oldu - Son Dakika
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