Rojin Kabaiş'in Ölümünde Adalet Çağrısı

16.02.2026 23:21
Baba Nizamettin Kabaiş, kızının katillerinin bulunması için adalet bekliyor.

İshak Kara

(VAN) - Van'da 27 Eylül 2024'te kaldığı öğrenci yurdundan ayrılan ve 15 Ekim 2024'te Van Gölü Molla Kasım Mahallesi sahilinde cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, "Yeni Adalet Bakanlığımıza sesleniyorum. Göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Bize yardımcı olun. Biz çok acı çekiyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlarına, saygı hürmetimi gönderiyorum. Bize sahip çıkın. Kızımı kim katletmiş? Katiller bulunsun. Biz de bu kadar acı çekmeyelim" dedi.

Nizamettin Kabaiş, paylaştığı video mesajda, kızının Van'da üniversite öğrencisi olduğunu belirtti ve "katledildiğini" söyledi.

Aradan 500 gün geçmesine rağmen dosyanın aydınlatılamadığını ifade eden Kabaiş, şunları kaydetti:

"İki kişiye ait DNA tespit edilmiş. Değil 500 gün, 50 sene de aradan geçse yine unutmayacağım. Acısı hala da aynıdır. Yeni Adalet Bakanlığımıza sesleniyorum. Göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Bize yardımcı olun. Biz çok acı çekiyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlarına saygı, hürmetimi gönderiyorum. Bize sahip çıkın. Kızımı kim katletmiş? Katiller bulunsun. Biz de bu kadar acı çekmeyelim. Van Üniversitesi'nde sıkıntı vardır. Van Üniversitesi yöneticileri, onlar da takibe alınsın. Biz çok acı çekiyoruz, 500 gündür, tam 17 ay aydır. Rojin Kabaiş'in telefonunu İspanya'ya göndermişler. Halen bir gelişme yok, bir ilerleme yoktur dosyada. Sadece ilerleme olan nokta iki erkek DNA'sı tespit edilmesidir. Ondan sonra herhangi bir ilerleme yoktur."

Nizamettin Kabaiş, avukatlarının kızının ölümüyle ilgili sorularının da Adli Tıp tarafından yanıtlanmadığını savunarak, "Adli Tıp neden cevap vermiyor? Hangi gün rahmet etmiş? Kaç gün suda kalmış? Bu Adli Tıp'ta tespit edebilir. Yani bugün teknoloji, teknikler ilerlemiş" dedi.

Kızının öğrenci olduğunu ve okumak istediğini söyleyen Kabaiş, "Neden bu olay böyle oldu? Herkes sessiz kalmış. Olay aydınlanmıyor. Devletin büyüklerinden rica ediyorum. Biz adalet istiyoruz, adalet istiyoruz, adalet istiyoruz" diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rojin Kabaiş, kaldığı öğrenci yurdundan 27 Eylül 2024'te ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim 2024'te Van Gölü Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Yerel, Baba, Suç, Son Dakika

