Roman soykırımı yıl dönümü Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan sabah namazı ile anıldı - Son Dakika
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Roman soykırımı yıl dönümü Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan sabah namazı ile anıldı

02.08.2022 07:24

Roman soykırımı yıl dönümü Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan sabah namazı ile anıldı Roman soykırımı "Porajmos"u anmak amacıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki Roman konfederasyonu temsilcileri sabah namazında Ayasofya-i Kebir Camii'nde buluştu.

Roman soykırımı yıl dönümü Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan sabah namazı ile anıldı

İSTANBUL - Roman soykırımı "Porajmos"u anmak amacıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki Roman konfederasyonu temsilcileri sabah namazında Ayasofya-i Kebir Camii'nde buluştu. Namazdan sonra Romanlar Konfederasyonu Başkanı Çokyasar, "Soykırımları hatırlatmazsak bu tekrarlanır" şeklinde açıklamada bulundu.

2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanları anmak için Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki Roman konfederasyonu temsilcileri sabah namazında Ayasofya-i Kebir Camii'nde buluştu.

Sabah namazını kıldıktan sonra basın açıklaması yapan Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Bugün 2 Ağustos Dünya Roman Soykırımı anma günü. 1940-1944 yılları arasında 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının o dönem 500 bin ile 800 bin kişinin katledildiği soykırımdan bahsediyoruz. Maalesef uzun yıllar bu soykırımın kimse farkında olmadı. Çok da dünyanın gündemine gelmedi. Bunu gündeme getirmek amacıyla biz de Türkiye'de yaşayan Roman Konfederasyonu olarak, Roman Müslüman vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu gündeme getirmek istedik. Bunu dünyada ses getirebilmesi adına Ayasofya'da bir sabah namazıyla hem vatandaşlarımıza dua ettik hem onları andık hem de üzüntülerimizi ifade ettik" şeklinde konuştu.

"Düşünsenize dünyanın ortasında 500 bin ila 800 bin arasında resmi kayıtlarda soykırım var ve dünya bu konuya maalesef sahip çıkmıyor"

Yapılan soykırıma dünyanın sahip çıkmadığını belirten Çokyaşar, "Çünkü gerçekten bunu anlatmakta güçlük çekiyorum. Düşünsenize dünyanın ortasında 500 bin ila 800 bin arasında resmi kayıtlarda soykırım var ve dünya bu konuya maalesef sahip çıkmıyor. Bizler de Türkiye'de yaşayan Roman vatandaşları olarak, Müslüman Roman vatandaşları olarak dünyadaki bütün soykırımları kınamak adına kime yapılırsa yapılsın soykırım çok çirkin ve kötü bir şeydir" diye belirtti.

"Soykırımları hatırlatmazsak bu tekrarlanır"

Soykırımları hatırlatmamız gerekiyor diyen Çokyasar, "Aliye İzzet Begoviç'in çok güzel bir sözü var bunu herkes bilir, 'Soykırımları hatırlatmazsak bu tekrarlanır' hatırlatmak zorundayız. Soykırımları unutmamak adına bizler de bugün Türkiye'mizdeki birçok ilimizden gelen dernek başkanlarımız ve temsilcilerimizle beraber bugün burada sabah namazı buluşmasını gerçekleştirdik" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Roman soykırımı yıl dönümü Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan sabah namazı ile anıldı - Son Dakika

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