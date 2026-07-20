Romanya'da Tuna Nehri Rekor Düşüşte - Son Dakika
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Romanya'da Tuna Nehri Rekor Düşüşte

20.07.2026 11:54
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Romanya'da Tuna Nehri'nin su seviyesi 1996'dan bu yana en düşük seviyeye indi, sulama kısıtlandı.

Romanya'da Tuna Nehri'nin su seviyesi 1996'dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, kuraklık nedeniyle çiftçilere sulama kısıtlamaları getirildi.

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açarken, su yolları da uzun süren kuraklık nedeniyle olumsuz etkilendi. Orta Avrupa ülkesi Romanya'da Tuna Nehri'nin su seviyesi hafta sonunda 1996 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Romanya Devlet Su Yönetimi Kurumu, Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna'nın ülkeye giriş noktasındaki su seviyesinin dün saniyede bin 700 metreküp olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu miktarın temmuz ayı ortalaması olan saniyede 4 bin 700 metreküplük seviyenin oldukça altında kaldığı belirtildi.

Su yönetimi kurumu, bazı bölgelerde etkili olan şiddetli yağışlar sayesinde Tuna Nehri'nin su seviyesinin pazartesi gününden itibaren kademeli olarak yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Düşük su seviyesi nedeniyle çiftçiler için sulama kısıtlamaları getirildi. Nehir boyunca gemi taşımacılığı ve turizm faaliyetlerinde de aksamalar yaşandı. Bazı feribot seferleri durdurulurken, tahıl taşıyan mavnaların da hareketsiz kaldığı aktarıldı.

İklim Monitörü verilerine göre, Batı Avrupa'da pazartesi günü ortalama en yüksek sıcaklığın 26,2 derece olması beklenirken, bu değer 20 Temmuz için normalin 2,7 derece üzerinde gerçekleşti. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Romanya'da Tuna Nehri Rekor Düşüşte - Son Dakika

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