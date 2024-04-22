Romanya\'da Türk ve Rumen çocuklar 23 Nisan\'ı kutladı

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Romanya'nın başkenti Bükreş ve Köstence'deki Rumen, Türk ve soydaş çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Bükreş ve Köstence'deki Rumen, Türk ve soydaş çocuklar ile birlikte kutladı. Bükreş'teki Program, Romanya'da Tercihim Türkçe Projesi'nin uygulandığı ilk eğitim kurumu olma özelliğini taşıyan, Bükreş'in köklü okullarından Dante Alighieri Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Programa, Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Bükreş 3'üncü Bölge Belediye Başkanı Robert Sorin Negoita, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, Romanya Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Okul Müdürü Maria Dan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda Türkçe ve Rumence şarkılar söyleyip, şiirler okuyan çocuklar, Türk ve Rumen halk danslarını sergiledi. Büyükelçi ve diğer protokol üyelerinin de öğrencilere eşlik ettiği halk oyunları coşkulu şekilde devam etti. Onlarca çocuk, rengarenk balonları hep birlikte gökyüzüne bırakarak doyasıya eğlendi. Programın sonunda çocuklara, atıştırmalık ürünler ve içecek ikram edildi.

Sihirbaz gösterisi düzenlendi

Köstence'deki program ise Romanya'nın tanınmış sihirbazı Adrian Cuciuc'un gösterisiyle başladı. Sihirbaz gösterisine şapkasından, tarih boyunca barışın ve yeniden doğmanın sembolü olan beyaz güvercin çıkararak başladı. Sihirbazın gösterisini ilgiyle izleyen çocuklar, programa yüz boyama atölyesi ve balon atölyesi ile devam etti.

Türkçe ve Türk kültürüyle ilgili sunumların yapıldığı programda, Ebru Sanatı atölyesi, ipek kozasından çiçek yapımı atölyesi, renkli kum boyama atölyesi ve mis meyve sabunu atölyesi düzenlendi. Türkçe atölyesinde çocuklar güzel dilimiz Türkçeye "Merhaba" dediler. Türkiye temalı oyunlar ve yarışmalar yapıldı. Faaliyetler esnasında Türk kültürüne ait çeşitli hediyeler verildi. Katılımcılar, Türk kültürünün zenginliklerinin gözler önüne serildiği birçok faaliyete katılmanın yanı sıra Türk mutfağının lezzetlerini de deneyimleme imkanı buldu.

Dante Alighieri Lisesi Müdürü Maria Dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki dostlarımızın çocuklara karşı sevgi dolu yaklaşımlarına, genç kuşaklarla kurdukları ilgi ve empatiye her zaman hayran kaldım. Çocuklara adanmak, geleceğe adanmaktır. Öğrencilerimize Türkçe öğrenme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız ise "Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Türkçenin ilk defa seçmeli ders olarak okutulduğu yerde ilk çocuk şenliğimizi yapmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Çocukların evrenin özünü yansıttığını belirten Yıldız, "Çocuklar, 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun! Geleceğimizin mimarı sizsiniz çocuklar" dedi.

Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da, "Bugün çok güzel bir faaliyet düzenlendi. Türk ve Rumen çocuklar hep birlikte dostluk içinde çocuk bayramını kutladı" dedi.

Tercihim Türkçe Projesi

Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen ondan fazla ülkede devlet okullarında seçmeli dil olarak Türkçe öğrenilmesini sağlayan Tercihim Türkçe Projesi, Romanya'da 2024 yılı ocak ayında başladı. Romanya'da öğrenci sayısının 2024-2025 öğretim yılında 2 bini bulacağı öngörülüyor. - BÜKREŞ