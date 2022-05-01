Romanya'daki Ukraynalılardan, yeni gelen Ukraynalı mültecilere yardım eli - Son Dakika
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Romanya'daki Ukraynalılardan, yeni gelen Ukraynalı mültecilere yardım eli

01.05.2022 12:26
Romanya'daki Ukraynalılardan, yeni gelen Ukraynalı mültecilere yardım eli

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Romanya'ya gelen binlerce Ukraynalı, ülkeye yeni gelen Ukraynalı mültecileri karşılayıp yardımcı oluyor.

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Romanya'ya gelen binlerce Ukraynalı, ülkeye yeni gelen Ukraynalı mültecileri karşılayıp yardımcı oluyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta, siviller komşu ülkelere geçmeyi sürdürüyor. Savaşın başlangıcından bu yana milyonlarca Ukraynalı, komşu ülkelere giderken en çok tercih edilen ülkelerin arasında Romanya bulunuyor. Ukrayna'dan Romanya'ya gelen Elena Trofimchuk, başkent Bükreş'te bulunan Kuzey Tren İstasyonu'nda görev yaparak Romanya'ya yeni gelen Ukraynalılara yardımcı olmaya çalışıyor. Ülkesini, yaşadığı kent olan Odessa'yı ve sevdiklerini geride bırakarak Bükreş'e gelen 26 yaşındaki Trofimchuk, "Eğer oturup hiçbir şey yapmazsanız sadece delirirsiniz çünkü sürekli yeni haberler ararsınız. Bu çok zor. Bu yüzden buradayım. İnsanlara bilet almalarında ve konaklayacak yer bulmalarında yardım ediyorum. Ayrıca Romanyalılara da mutfaklarında yardımcı oluyorum. Her Romanyalı yardım etmek istiyor. Onlar çok arkadaş canlısı. Bunu gördüğümde şok oldum. Herkesin yardım etmeye çalışmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

Savaştan önce Ukrayna'da fotoğrafçı olan Trofimchuk dışında, tren istasyonunda gönüllü olarak çalışan birçok Ukraynalı bulunuyor. Bir başka gönüllü olan Vitalii Ivanchuk ise Ukraynalı kız arkadaşı ile Sri Lanka'dan Romanya'ya gelerek, Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan sivillere yardım ediyor. Birçok Ukraynalının Romanyalılarla iletişim kurmakta zorlandığını söyleyen Ivanchuk bu yüzden hem İngilizce hem de Ukraynaca bilen kişilere ihtiyacın fazla olduğunu belirtti. Savaş başladığında işini bırakarak tren istasyonunda gönüllü olarak çalışmaya karar veren Anastasiia Haiduk ise, savaş bitene kadar bunu sürdüreceğini ve savaş sonrasında ailesinin yanına Ukrayna'ya dönebileceğini ifade etti.

Ücretsiz tren bileti

Romanya hükümeti, Ukraynalı mültecilere Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Slovakya ve Bulgaristan'a gidebilmeleri için ücretsiz tren bileti sağlıyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, savaşından başlangıcından bu yana kadar yaklaşık 5 buçuk milyon kişinin ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı. - BÜKREŞ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Romanya'daki Ukraynalılardan, yeni gelen Ukraynalı mültecilere yardım eli - Son Dakika


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