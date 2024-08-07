Romanya Donanması'na ait eğitim gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Romanya'ya doğru yola çıktı - Son Dakika
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Romanya Donanması'na ait eğitim gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Romanya'ya doğru yola çıktı

Romanya Donanması\'na ait eğitim gemisi İstanbul Boğazı\'ndan geçerek Romanya\'ya doğru yola çıktı

Romanya Donanması'na ait 86 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, 'Nava Scoala Mircea' İstanbul Boğazı'ndan geçerek Romanya'ya doğru yola çıktı. Gemide, Romanya Deniz Harp Okulu öğrencileri ve personeli bulunuyor.

07.08.2024 09:26
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Romanya Donanması'nın 86 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, 'Nava Scoala Mircea' İstanbul Boğazı'ndan geçerek Romanya'ya doğru yola çıktı.

Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunan Romanya Donanması'na ait eğitim yelkenli gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea' görüntüsü ile dikkat çekiyor. 82 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki geminin sarı yelken direkleri, en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. Gemide, Romanya Deniz Harp Okulu öğrencileri ve personeli bulunuyor. Her yıl düzenlenen eğitim seferleri kapsamında, genç denizciler bilgi ve becerilerini geliştiriyor. İsmini, 1386-1418 yılları arasında Eflak hükümdarı ve voyvodası olan Mircea'dan alan geminin pruvasında, papyonun altında hükümdarı temsil eden bir kalyon bulunuyor. 1944 yılının Eylül ayı ile 1946 yılının Mayıs arasında SSCB'de esaret altında kalan gemi, 1976'da ABD'nin bağımsızlığının 200'üncü yıl dönümü kutlamalarında Romanya'yı temsil etmek üzere Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk donanma gemisi oldu. 86 yaşındaki gemi o zamandan beri iki kez daha Atlantik Okyanusu'nu geçti. Romanya Donanması'nın 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Romanya'ya doğru yola çıktı. Gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Romanya Donanması'na ait eğitim gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Romanya'ya doğru yola çıktı - Son Dakika

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