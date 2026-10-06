RTÜK, Başakşehir'deki bıçaklı saldırıya soruşturma bitene kadar yayın yasağı getirdi - Son Dakika
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RTÜK, Başakşehir'deki bıçaklı saldırıya soruşturma bitene kadar yayın yasağı getirdi

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RTÜK, Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıya yayın yasağı getirildiğini duyurdu. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj ve eleştiri yayını yasaklandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Ekim tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı uyarınca; Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır. Karar gereğince; soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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