RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Şahin, basın ve medyanın Türk milletinin genel sesi olduğunu belirtti.

Hakikatin yanında, vicdan, milli ve manevi değerledi gözeten medyayla gurur duyduklarını ifade eden Şahin, "Her zor zamanda halkın yanında ve destekçisi olan basın organlarımız milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Demokrasimizin vazgeçilmezi olan basınımız, Türkiye'mizi 'Tek Yürek' yapan yanıyla müstesna bir yere sahiptir. Görsel ve İşitsel Medyayı düzenleyen ve denetleyen kamu otoritesinin Başkanı olarak dezenformasyona ve yalan habere geçit vermeyen basın çalışanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gece gündüz demeden emek harcayan basın mensuplarına teşekkür eden Şahin, "Büyük bir fedakarlıkla halkın doğru habere ulaşması bilinciyle emek harcayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle Gazze'de uluslararası gazetecilik yaparken İsrail mezalimini gösterdiği için öldürülen basın şehitlerine de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA