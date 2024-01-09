 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Şahin, basın ve medyanın Türk milletinin genel sesi olduğunu belirtti ve basın çalışanlarını tebrik etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 13:03,
Abone Ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Şahin, basın ve medyanın Türk milletinin genel sesi olduğunu belirtti.

Hakikatin yanında, vicdan, milli ve manevi değerledi gözeten medyayla gurur duyduklarını ifade eden Şahin, "Her zor zamanda halkın yanında ve destekçisi olan basın organlarımız milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Demokrasimizin vazgeçilmezi olan basınımız, Türkiye'mizi 'Tek Yürek' yapan yanıyla müstesna bir yere sahiptir. Görsel ve İşitsel Medyayı düzenleyen ve denetleyen kamu otoritesinin Başkanı olarak dezenformasyona ve yalan habere geçit vermeyen basın çalışanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gece gündüz demeden emek harcayan basın mensuplarına teşekkür eden Şahin, "Büyük bir fedakarlıkla halkın doğru habere ulaşması bilinciyle emek harcayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle Gazze'de uluslararası gazetecilik yaparken İsrail mezalimini gösterdiği için öldürülen basın şehitlerine de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Gazeteciler Günü, Ebubekir Şahin, Radyo, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


13:44
İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?

Son Dakika
13:44 İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:55:33. #1.12#
SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement