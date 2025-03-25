RTÜK Başkanı: Tehditler Suçtur, Geri Adım Atmayacağız - Son Dakika
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RTÜK Başkanı: Tehditler Suçtur, Geri Adım Atmayacağız

RTÜK Başkanı Şahin, tehditle karşılaşmalarına rağmen denetim görevlerini sürdüreceklerini açıkladı.

25.03.2025 21:21
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "'Sakın ha, bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız' şeklindeki tehditler, öncelikle devletin anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suçtur. RTÜK bu tehditlerden korkarak, kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlerdir milletimize ve özellikle gençlerimize yapılan 'Sokağa inin' çağrılarını ve bu hezeyanları bazı kanallarımızın hiçbir kural kaide tanımadan, saatlerce fütursuzca canlı yayınlamasını büyük bir sabırla ve ilk Üst Kurul toplantımız için gerekli hazırlıkları yaparak takip etmekteyiz. Sokağa inen bazı kişilerin sözde 'demokratik hak' maskesi altında kimi yayınlarda; Sayın Cumhurbaşkanımızın rahmetli olmuş saygıdeğer annesine ahlaksızca küfür etmekten tutun, tarihi camilerimize zarar vermeye, polisimize asitli madde fırlatmaktan, provokasyon içerikli onlarca pankart açmaya varıncaya kadar her türlü rezaleti yaptığına milletimiz ne yazık ki şahit olmuştur. Onlarca esnafımız bu olaylarda zarar görürken haksız bir şekilde Türkiye'nin en kıymetli markalarına açılan ilginç boykot savaşları da ibretle izlenmektedir. Bir yandan ekranlarda çocuklara verilen pamuk şekerlerle ilgili dahi dezenformasyon yapılırken, bazı kanallar kent lokantalarının kapatıldığını da içeren birçok yalanı pervasızca yayınlamaktan çekinmemiştir" dedi.

"RTÜK bu tehditlerden korkarak, kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak"

Şahin, "RTÜK Anayasal bir kurum olarak kendi görev sınırları içinde denetleme faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Fakat dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde ana muhalefet partileri de kendi sorumluluk sınırları içinde ve ülke yararına çalışmaktadır. Belirtmek gerekir ki, muhalefetin her fırsatta övdüğü ülkelerde 'Devletin anayasal kurumlarını tehdit eden' bir muhalefet liderine şimdiye kadar rastlanmamıştır. Ayrıca yine muhalefetin, Türkiye'yi şikayet ederek zor durumda bırakmayı hedefleyen açıklamalarda bulunduğu bazı ülkelerin basın kuruluşlarında da öncelikle 'kendi devletlerinin menfaatlerini düşünmek' konusunda yerleşmiş bir gelenek vardır. Bir ülkenin ana muhalefet partisi yetkililerinden beklenen de en azından bu hassasiyeti göstermesidir. Bu kapsamda: 'Sakın ha! Bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız' şeklindeki tehditler, öncelikle Devletin Anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suçtur. Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak, kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır. Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun; 'kimin canının içi, kimin kahramanı, kimin gözdesi olursa olsun' hukuksuzluk yapıyorsa, yasa tanımaz davranıyor, devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uyguluyorsa, manipülatif görüntü ve haberleri yayınlamak konusunda tüm uyarıları hiçe sayıyorsa ve halkın haber alma özgürlüğünü engelliyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır. Ayrıca kurumumuza ve yöneticilerimize yapılan tüm tehdit ve hakaretlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ebubekir Şahin, Politika, Hukuk, Medya, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel RTÜK Başkanı: Tehditler Suçtur, Geri Adım Atmayacağız - Son Dakika

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