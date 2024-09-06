RTÜK, Kıbrıs Barış Harekatı'nı kötüleyen içeriğin yayınlanmayacağını duyurdu

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir dijital platformda yayımlanan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı kötüleyen içeriğin yayınlanmayacağına dair anlayış birliği sağlandığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netflix tarafından lisansı satın alınan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı kötüleyen "Famagusta"nın yayınlanmayacağını duyurdu.

Şahin, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'Famagusta' isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan 'Kıbrıs Çıkarması' aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan 'Kıbrıs Barış Harekatı', adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada'ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs'a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır. Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır." - ANKARA