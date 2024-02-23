RTÜK, reklam sürelerini denetlemek için daha sıkı bir süreç başlatıyor - Son Dakika
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RTÜK, reklam sürelerini denetlemek için daha sıkı bir süreç başlatıyor

RTÜK, reklam sürelerini denetlemek için daha sıkı bir süreç başlatıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir saatlik zaman diliminde yayınlanabilecek azami reklam süresinin 12 dakika olduğunu hatırlatarak, daha sıkı denetim süreci başlatma kararı aldıklarını bildirdi. Uzmanların yaptığı incelemelerde ticari iletişim yayınlarının mevzuatta yer alan hükümlerin ihlal edildiği tespit edildi. RTÜK, reklamlarla ilgili daha sıkı denetim süreci başlatma kararı aldıklarını açıkladı.

23.02.2024 10:57  Güncelleme: 10:58
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir saatlik zaman diliminde yayınlanabilecek azami reklam süresinin 12 dakika olduğunu hatırlatarak, daha sıkı denetim süreci başlatma kararı aldıklarını bildirdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, uzmanların son dönemde yaptığı incelemelerde ticari iletişim yayınlarının hem içeriği hem de süreleriyle ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin ihlal edildiği tespit edildi. Bir saatlik zaman diliminde yayınlanabilecek azami reklam süresinin 12 dakika olduğu hatırlatılan açıklamada, bazı medya hizmet sağlayıcıların bu süreyi aşarak hem rekabet ortamını zedelediği hem de kurallara uygun hareket eden muadillerine karşı haksızlık yapıldığı belirtildi. Bu tespitlerin ardından RTÜK, reklamlarla ilgili daha sıkı denetim süreci başlatma kararı aldıklarını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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