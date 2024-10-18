RTÜK'ten Gündüz Kuşağı Programlarına Etik İlkeler - Son Dakika
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RTÜK'ten Gündüz Kuşağı Programlarına Etik İlkeler

RTÜK, Gündüz Kuşağı Programları için etik ilkeler belirleyerek yaptırımlar uygulayacak.

18.10.2024 13:14
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Üst Kurul, vatandaşların en çok şikayet ettiği yapımlardan olan Gündüz Kuşağı Programları hakkında "Etik İlke Kararları" aldı. Kararlara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

RTÜK, aile kurumunu yıpratan konuların ekranlara taşınması, soruşturma ve delil toplama aşamasındaki adli vakaların kontrolsüzce işlenerek yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle gündüz kuşağı programlarına yönelik harekete geçti.

Çocukların ekran başında olabileceği saatlerde yayına verilen şiddet görüntüleri ve gayrimeşru ilişkilerden rahatsızlık duyan vatandaşların RTÜK İletişim Merkezi'ne yaptıkları şikayetlerin ardından RTÜK, üzerinde çalıştığı Gündüz Kuşağı Programları Yayın Etik İlkeleri'ni oy birliğiyle kabul etti.

Bu programlarda şiddet, istismar, cinayet başta olmak üzere suç teşkil eden konuların yer aldığı takdirde ise sıkı takipte olacak olan Üst Kurul, ilke kararlarını sıkı bir şekilde uygulayacak.

Toplum nezdinde suç ve suçluluğa alışılması, gayrimeşru ve çarpık ilişkilerin sıradanlaştırılması gibi sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen RTÜK, Etik İlke Kararlarına uymayan programlara ise ağır yaptırımlar uygulanacak.

Etil İlke Kararlarında ise şu maddeler yer aldı:

"Özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesi doğrultusunda kişilerin özel hayatına ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar kesinlikle yayınlanmayacaktır. Katılımcılar kendilerinin ya da üçüncü kişilerin özel hayatlarına ilişkin konularda beyanda bulunmaya zorlanmayacaktır. Program sunucusu ve program konuğu uzmanlar ile stüdyo konuklarının yorum ve ifadeleriyle katılımcılara karşı psikolojik şiddet uygulamalarına müsaade edilmeyecektir.

Kuşak programında kullanılan yorum ve ifadeler ile seçilecek program içeriği toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmayacak, toplumsal yaşam alanı içerisinde sergilenemeyecek söz ve davranışlara izin verilmeyecektir.

Editoryal sorumluluk kapsamında, yayının canlı ya da bant yayını olması fark etmeksizin, teknik imkanlar da kullanılarak Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına izin verilmeyecektir.

Tüm medya kuruluşlarımızın her çalışanının kanunlardan da önce tamamen insani ve vicdani hassasiyetle yaklaşmaları gereken ilk konu çocuklarımızdır. Kuşak programlarında çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireyler stüdyoya ya da canlı bağlantıya hiçbir surette konuk olarak alınmayacaktır. Konusu itibarıyla bu kitleye yönelik yayınlarda, istismarlara yol açabilecek konuşmalardan, suçlayıcı ve yargılayıcı ifadelerden kaçınılacaktır.

Cinsel taciz, tecavüz gibi konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı yayın yapılmayacaktır.

Kuşak programında kadına yönelik şiddeti teşvik eden veya alışan, kadınları istismar eden içerikler ile editoryal sorumluluk gereği, program konuklarının veya katılımcılarının da bu anlama gelen yorum ve ifadelerine müsaade edilmeyecektir. Bu çerçevede, Üst Kurulumuz tarafından açıklanan Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler'e aykırı yayın yapılmayacaktır.

Kuşak programında şiddet unsuru taşıyan konuların işlenmemesine özen gösterilecektir. Şiddet unsurunun yer aldığı konular; şiddeti özendirici veya alıştırıcı, saldırgan davranış ve tutumları öğretici, şiddete karşı duyarsızlaştırıcı ve şiddeti normalleştirici şekilde sunulmayacaktır.

Soruşturmanın gizliliği kapsamında, soruşturma aşaması henüz tamamlanmamış olaylar kuşak programlarına konu edilmeyecektir.

Lekelenmeme hakkı olarak da nitelendirilen kişilerin şeref ve itibarlarının korunmasını sağlamak adına kuşak programlarında aynı konuya tekraren yer verilmemesine özen gösterilecektir."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Gündüz Kuşağı Programları Yayın Etik İlkeleri' hayırlı olsun. Kararları, Üst Kurulda oy birliğiyle çıkarttık. Yayınlardaki zararlı içeriklere karşı aile, çocuk ve kadınlarımızı korumak temel görevimizdir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel RTÜK'ten Gündüz Kuşağı Programlarına Etik İlkeler - Son Dakika

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