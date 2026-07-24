RTÜK'ten Suriye Lideriyle İlgili İnceleme - Son Dakika
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RTÜK'ten Suriye Lideriyle İlgili İnceleme

RTÜK\'ten Suriye Lideriyle İlgili İnceleme
24.07.2026 13:07
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RTÜK, bir televizyon kanalındaki Suriye Devlet Başkanı'na yönelik ifadeleri inceliyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir televizyon kanalında Suriye Devlet Başkanı'na yönelik kullanılan ifadelerin yayın ilkeleri kapsamında incelendiğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir televizyon kanalında Suriye Devlet Başkanı'na yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında komşu Suriye'nin meşru Devlet Başkanı'na yönelik asılsız ithamlar üzerinden, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika vizyonu, temel ilkeleri ile diplomatik doktriniyle bağdaşmayan ifadeler kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yayına ilişkin incelemenin başlatıldığı bildirilerek, "Yayına yönelik inceleme, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde RTÜK İzleme Uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel RTÜK'ten Suriye Lideriyle İlgili İnceleme - Son Dakika

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