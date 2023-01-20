RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek - Son Dakika
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RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek

20.01.2023 17:04
RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladıklarını bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladıklarını bildirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek - Son Dakika
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