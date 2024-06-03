Ruanda'dan Türkiye'ye göçmen gönderileceği iddiaları asılsız çıktı - Son Dakika
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Ruanda'dan Türkiye'ye göçmen gönderileceği iddiaları asılsız çıktı

Ruanda\'dan Türkiye\'ye göçmen gönderileceği iddiaları asılsız çıktı

Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşmasının onaylanmasının ardından sosyal medyada, Ruanda'dan Türkiye'ye göçmen gönderileceği iddiaları ortaya atıldı. Ancak Pazar günü Ruanda'dan gelen uçakta sadece 3 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

03.06.2024 13:14
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Türkiye ile Doğu Afrika ülkesi Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşmasının onaylanıp, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından sosyal medyada, Ruanda'dan Türkiye'ye çok sayıda uçak seferi ile göçmen gönderileceği iddiaları asılsız çıktı. Pazar günü Ruanda'dan Türkiye'ye gelen uçaktan 3 kişi Türkiye'ye giriş yaptı.

Türkiye'nin Ruanda ile imzaladığı turizm anlaşmasının ardından, sosyal medyada Ruanda'ya düzensiz göçmen gönderme planının bulunduğunu ve bu göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmeye başlandığını iddiaları asılsız çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Pazar günü öğlen saatlerinde Ruanda'dan 64 yolcu ile havalanan uçak Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'na inen uçakta bulunan 64 yolcunun AB vatandaşı olan 3 yolcu Türkiye'ye giriş yaparken, kalan 61 yolcu transit olarak başka ülkelere gitti.

Türkiye'ye " Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor " iddialarının sosyal medyada paylaşımların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iddiaların asılsız olduğu yönünde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklama söyle:

"Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasına ilişkin açıklama

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiası, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur. 29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar'ın iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Yayımlanan karar yeni bir anlaşma yapıldığı için değil 24 Haziran 2019 tarihinde yapılan ve süresi otomatik olarak yenilenen bir anlaşmaya binaen yayımlanmıştır.

24 Haziran 2019 tarihinde Ruanda Cumhuriyeti ile mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla turizm alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın 11. maddesinde, taraflardan birinin anlaşmayı feshetme niyetini karşı tarafa bildirmemesi durumunda 5'er yıllık sürelerle otomatik olarak yenileneceği belirtilmiştir.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın yürürlüğe girmesi ile turizm alanındaki iş birliğinin arttırılması, turizm sektöründe yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi, sektördeki paydaşların eğitime tabi tutulması gibi konularda ülkeler arası hukuki zemin oluşturulmuştur.

Turizm alanında ülkelerle yapılan iş birliği anlaşmaları, Türkiye'nin küresel anlamda ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve orta/uzun vadede etkinliğinin artmasına zemin oluşturmaktadır.

Bahse konu olan turistlerin ulaşımına dair detaylar

Aktarmalar sırasında yolcu değişimi devam etmektedir. Ruanda'dan uçağa binen bir kişi, Nijerya'da, Nijerya'dan binen ise Katar'da inebilmektedir.

Yine farklı lokasyonlara gidecek yolcular da İstanbul Havalimanı üzerinden aktarma yapabilmektedir. 2 Haziran'da Ruanda'dan İstanbul'a uçan THY uçağı, İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'na giden aktarmalı uçaktır.

Bahse konu tarihte Kigali'den İstanbul'a sadece 1 adet direkt uçuş bulunmaktadır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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