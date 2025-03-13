Rumeysa Çevlik, Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni Arasında - Son Dakika
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Rumeysa Çevlik, Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni Arasında

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Osmaniye'den Rumeysa Çevlik, 'Açık Hava Sınıf' projesiyle prestijli öğretmen ödülüne layık görüldü.

13.03.2025 11:12
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde okul öncesi öğretmenliği yapan Rumeysa Çevlik, yaptığı 'Açık Hava Sınıf' projesi ile Dünya'daki en iyi 50 öğretmen arasına girdi. Çevlik, "Tüm bu yaptığım çalışmalar sonucunda İngiltere'de bulunan 'Varkey Vakfı' tarafından dünyanın en prestijli öğretmen ödülü olan öğretmen nobeline, dünyanın en iyi 50 öğretmen arasına seçilmekten büyük onur duydum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kayasuyu köyü ilköğretim okulunda okul öncesi öğretmenliği yapan Rumeysa Çevlik, 2021 yılında pandemi döneminde maskelere çözüm bulabilmek için veliler ve öğrencilerle birlikte 'Açık Hava Sınıfı' yaptı. Bu projesi zamanla ülke geneline yayılmaya başladı ve İngiltere'de bulunan 'Varkey Vakfı' tarafından dünyanın en prestijli öğretmen ödülü olan öğretmen nobeline layık görüldü. Çevlik, şubat ayında Dubai'deki "Global Teacher Prize" etkinliğinde finale kalarak dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçildi.

"Maskelere çözüm arıyorduk"

Çevlik, yaptığı projeyle ilgili şunları söyledi:

"Okul öncesi öğretmeniyim. Yıllar önce pandemi sürecinde çocuklarla birlikte maskelere çözüm ararken zaten sıklıkla kullandığımız bahçemize bir sınıf yapmaya karar verdik ve bu sınıfın adına 'Açık Hava Sınıfı' dedik. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan açık hava sınıflarından farklı olarak özgün bir şekilde içerisine öğrenme istasyonları oluşturduk velilerim ve öğrencilerimle birlikte. Bu öğrenme istasyonları ise Atatürk merkezi, böcek oteli, müzik merkezi, tarım alanı, denge yürüyüş alanları, tiyatro alanı gibi alanlar var içerisinde. ve çocuklar bu öğrenme istasyonlarında kendi deneyimlerinden doğanın içerisinde bütünleşerek öğreniyorlar. Tüm bu projemin adına aslında doğadaki sınıf projesi diyorum. Bu doğadaki sınıf projesinin içerisinde, ekolojik kapalı alan bir sınıf, matematik atölyesi, uzay bilim atölyesi, sanat atölyesi, ağaç ev kütüphane gibi öğrenme ortamları var. Tüm bu öğrenme ortamları aslında ekolojik yenilikçi öğrenme ortamları. Çocuklar bu öğrenme ortamlarında kendi deneyimlerimden, ezbere değil yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. ve bu proje kapsamında yine çocuklarla birlikte hikaye kitabından gördüğümüz ağaç evi okulumuza inşa ettik ve içerisini de kitaplarla doldurduk ve bir ağaç ev kütüphane oluşturduk.

"Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdim"

Tüm bu yaptığım çalışmalar sonucunda İngiltere'de bulunan 'Varkey Vakfı' tarafından dünyanın en prestijli öğretmen ödülü olan öğretmen nobeline, dünyanın en iyi 50 öğretmen arasına seçilmekten büyük onur duydum. Bu ödül yalnızca bir öğretmen olarak benim değil ülkemin eğitim potansiyelini dünyaya göstermek adına benim için büyük bir onurdur. Doğadaki sınıf projem ile özel bir vakıf tarafından fark yaratan olarak seçildim. ve bu proje kapsamında öğretmenler için bir açık hava sınıfı uygulama rehberi hazırladım. Bu rehber sayesinde proje yaygınlaştı ve Türkiye'nin 7 bölgesinde birçok okula ulaştı. ve sonunda yeni müfredatın model sınıfı olarak müfredata girdi. Bu proje kapsamında yine çocuklar için doğadaki sınıf serisi hikaye kitaplarını hazırlıyorum. Bu ödülü sadece sınıf içerisinde okul içerisinde gerçekleştirdiğim projelerle değil aslında öğretmenlerle kurduğum ilişkiler, üniversitelerde öğretmen adayları ile yaptığım buluşmalar, sosyal projeler ve ülke genelinde yarattığı etki sonucunda ulaştım. ve Dubai'deki spark etkinliklerinde ülkemi büyük bir onurla temsil ettim."

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Osmaniye, Türkiye, Kadirli, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rumeysa Çevlik, Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni Arasında - Son Dakika

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