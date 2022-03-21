Rus satranç oyuncusu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek verdiği için müsabakalardan men edildi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek veren Rus satranç oyuncusu Sergey Karyakin, Uluslararası Satranç Federasyonu Etik Komisyonu tarafından 6 ay süreyle müsabakalardan men edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek veren Rus sporculara ve sanatçılara bağlı oldukları uluslararası kuruluşlar tarafından yaptırım uygulanmaya devam ediliyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılara destek veren Rus satranç oyuncusu Sergey Karyakin, Uluslararası Satranç Federasyonu Etik Komisyonu tarafından 6 ay süreyle müsabakalardan men edildi.

Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Sergey Karyakin'in Ukrayna'da devam eden askeri çatışmaya ilişkin açıklamaları, sosyal medyada ve başka yerlerde önemli sayıda tepkiye yol açtı. Karyakin'in açıklamaları büyük ölçüde olumsuzluk oluşturuyor. Sergey Karyakin, FIDE Etik kurallarının 2.2.10. maddesini ihlal etmekten suçlu bulundu ve bu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere FIDE dereceli uluslararası herhangi bir satranç müsabakasına oyuncu olarak katılmaktan altı ay süreyle men cezasına çarptırıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca Karyakin'in 21 gün içinde kararı temyiz için başvuruda bulunabileceği ifade edildi. - MOSKOVA