Rusya-Ukrayna Savaşı\'nda Tiran\'da Rusya protesto edildi

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda üçüncü yıla girilirken Rusya'nın Tiran Büyükelçiliği binasının önünde Rusya protesto edildi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üçüncü yıla girilirken Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Rusya protesto edildi. Rusya'nın Tiran Büyükelçiliği binasının önünde başlayıp Tiran Belediyesi'nin önündeki meydanda devam eden ve Ukrayna halkına dayanışma göstermek amacıyla gerçekleştirilen Rusya karşı protestoda Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj başta olmak üzere çok sayıda ülkenin büyükelçileri ve diplomatları hazır bulundu. Başbakan Edi Rama, Tiran Belediyesi önünde düzenlenen protestoya dair görüntüleri "Ukrayna için, Barış için, Özgürlük için" başlığıyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Protesto gösterisine katılan Ukrayna'nın Arnavutluk Büyükelçisi Volodymyr Shkurov, AB'nin Arnavutluk Büyükelçisi Silvio Gonzato, ABD'nin Arnavutluk Büyükelçiliği Müsteşarı David Wisner, Arnavutluk Meclis ile İlişkiler Bakanı Elisa Spiropali ve Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj konuşma gerçekleştirdi. Ukrayna Büyükelçisi Shkurov, Arnavutluk'un Rus saldırganlığını kınama noktasında gösterdiği destek ve dayanışma için teşekkür ederek 2 yıl önce başlayan savaşın sabah saatlerini hiçbir zaman unutamayacaklarını, bu 2 yıllık süreç içerisinde ise kimlerin dost ve kimlerin düşman olduklarını anladıklarını ifade etti. Günümüzde Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu belirten Shkurov, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Ukraynalılara kapılarını açan Arnavut hükümetine minnettarlığını dile getirdi. Büyükelçi Shkurov, "Biz burada Ukrayna'ya karşı devam eden Rus saldırganlığını kınamak üzere bir arada bulunuyoruz. Ukrayna halkıyla dayanışma gösteren Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Sürekli devam eden yardımları için Tiran Belediyesi'ne ve burada bulunan tüm Arnavut siyasetçilerine ve büyükelçilik temsilcilerine teşekkürlerimi ve selamlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.
Büyükelçi Gonzato yaptığı konuşmada Ukrayna'nın daha önce provoke edilmeyen işgalinden bu yana tam 2 yılın geçtiğini, savaşın başladığı ilk günden itibaren Arnavutluk ve AB'nin Rus saldırganlığına karşı konuşma yaparak ve Ukrayna'nın kendini müdafaa etmesine imkan sağlayarak yan yana durduklarını kaydetti. Gonzato, son 2 yılda AB'nin Ukrayna devletini ve halkını desteklemek amacıyla 88 milyar euro değerinde destek sağladığını, AB'ye üye ülkelerin yanı sıra Arnavutluk'un da hem siyasi, hem maddi olarak ve daha önce görülmemiş şekilde destek sağladığını ifade etti. Gonzato, Arnavutluk'un BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak uluslararası arenayı Ukrayna'ya karşı dayanışma göstermek amacıyla harekete geçirdiğini ve bu süreçte AB ile yan yana hareket ettiğini belirtti.
ABD'nin Arnavutluk Büyükelçiliği Müsteşarı Wisner, Arnavutluk'un BM Güvenlik Konseyi'nde savaştan dolayı Rusya'yı sorumlu tutarak bu 2 yıllık süreçte olağanüstü bir destek sağladığını diyerek Arnavutluk'un ABD'nin ortağı olmaya devam ettiğini ve her ikisi de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.
Bakan Spiropali bugün dünyanın daha önce eşi benzeri görülmemiş bir savaşla tanıştığını diyerek Arnavutluk'un Rus saldırganlığına karşı yaptırım uygulamasına katılan ilk ülkeler arasında yer aldığını kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'da yeni, adil olmayan ve zalim bir savaş yürüttüğünü belirten Spiropali, Batı'ya dönük ve geçmişine sırt dönerek yaşamayı tercih ettikleri için Ukrayna halkının bu savaşa maruz kaldığını ifade etti. Spiropali, "Biz Ukrayna'nın bu fedakarlığını yakinen tanırız, onun karşısında saygıyla eğiliriz" diyerek sözlerini sonlandırdı.
Tiran Belediye Başkanı Veliaj yaptığı konuşmada protestoya katılan Tirana halkına teşekkür ederek, bu protestonun aslında her bir Avrupa vatandaşı için ahlaki bir yükümlülük olduğunu, Arnavutluk'un da bir zamanlar benzer durumlardan geçtiğini hatırlayan, komünizm dönemini ve Kosova Savaşını unutmayan herkes için bir ahlaki yükümlülük olduğunu ifade etti. Veliaj, Tiran'da "Özgür Ukrayna" adlı caddenin yanı sıra Ukrayna'ya yönelik destek ve dayanışmanın devam edeceğini söyledi. Önümüzdeki hafta 28 Şubat'ta düzenlenecek Ukrayna Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin de katılacağını hatırlatan Veliaj, zirve vesilesiyle tüm Tiran'ın kendini "Özgür Ukrayna" hissetmesini umut ettiğini dile getirdi. - TİRAN
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