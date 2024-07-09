Rüzgarın etkili olduğu orman yangınında ekip sayıları artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rüzgarın etkili olduğu orman yangınında ekip sayıları artırıldı

Geniş Video İzle

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede bulunan ekip sayıları artırıldı.

09.07.2024 16:52  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rüzgarın etkili olduğu orman yangınında ekip sayıları artırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede bulunan ekip sayıları artırıldı.

Bodrum'un Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, sert rüzgarlar sebebiyle ekipler, alevlerin kontrol altına alınmasında zaman zaman güçlük çekiyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşlara ait ekipler de söndürme çalışmalarına destek verirken yangın bölgesinde ekip sayıları artırıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter 8uçak ile havadan, 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer ve 271personel ile karadan söndürme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Bodrum, Muğla, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rüzgarın etkili olduğu orman yangınında ekip sayıları artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 17:52:45. #1.11#
SON DAKİKA: Rüzgarın etkili olduğu orman yangınında ekip sayıları artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement