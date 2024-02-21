Saadet Partisi Ankara\'da başka bir partiye destek vermeyecek

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"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Güneş, basında çıkan yanıltıcı haberlere değinerek Saadet Partisi'nin Ankara'da başka bir partiyi destekleme gibi bir karar almadığını belirtti. Güneş, "Tüm Ankara'da, tüm Türkiye'de Saadet Partisi olarak kendi amblemimiz, kendi bayrağımızla seçime giriyoruz" dedi.

Cafer Güneş, Kazan'da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında, Saadet Partisi'nin Ankara'da başka bir partiyi destekleme kararına ilişkin çıkan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Güneş, konuya ilişkin hukuki sürecin başlatılacağını da ifade etti. Saadet Partisi'nin kendi amblemi ve bayrağıyla seçime girdiğini vurgulayan Güneş, çalışmalarının tüm Ankara ve Türkiye için hayırlı sonuçlar doğurmasını umut ettiğini belirtti.

Güneş, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Değerli Ankaralı kardeşlerim, evvela hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu seçimlerin Ankara'mıza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Ben Cafer Güneş, Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Bugün Kazan'dayız, esnaf ziyaretinde bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz. Yalnız her zaman yapılan bir takım kasti şeyler şimdi yine karşımıza çıktı. Bazı basın yayın organlarında, Saadet Partisi Ankara'da bir başka partiyi destekleme yönünde karar aldı şeklinde çıkan haberlerin kesinlikle aslı astarı yoktur. Bunlarla ilgili hukukçularımız gerekli işlemleri de yapacaklar. Çalışmalarımız inşallah hayırlı olur, hayırlı neticeler verir. Tüm Ankara'da, tüm Türkiye'de Saadet Partisi olarak kendi amblemimiz, kendi bayrağımızla seçime giriyoruz. Tekrar tüm Ankaralılara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum."